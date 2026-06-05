Gömöri víz európai ambíciókkal

A tornaljai Gemerka ásványvíz új fejlesztése és bővülése nemcsak a régió gazdaságát erősíti, hanem a gömöri természeti értékek nemzetközi sikerének lehetőségét is magában hordozza. Az új beruházás központi eleme egy új, csúcstechnológiás palackozósor, amely óránként 26 400 palack előállítására képes, ami 42 százalékos kapacitásnövekedést jelent.

„A mondás szerint fát hordani az erdőbe fölösleges dolog. Hasonló érzés fog el, amikor a szlovákiai üzletek polcain számos külföldről importált ásványvizet látok. Pedig térségünk páratlan természeti kinccsel rendelkezik: kiváló minőségű, egészséges és tiszta vízzel” – véli Ondrej Lunter, a Besztercebánya Megyei Önkormányzat elnöke.

Leszögezte, örömteli, hogy ma Tornalján nem kell máshonnan vizet hoznunk. Éppen ellenkezőleg: annak lehetünk tanúi, hogy a helyi, gömöri víz új lendületet kap, és a Besztercebányai kerületből kiindulva meghódíthatja a szlovák és az európai piacot is.

„A beruházást a megye elnökeként három fontos szempontból tartom jelentősnek. Egyrészt munkahelyeket teremt és hozzájárul a régió gazdasági stabilitásához, másrészt erősíti Gömör jó hírnevét és ismertségét, harmadrészt pedig a befektető felelős hozzáállását is tükrözi, beleértve az árvízvédelmi intézkedéseket is” – fejtette ki közösségi oldalán a megyeelnök.

Ondrej Lunter elmondta, köszönet illeti a BUDIŠ vállalat vezetőségét és a tornaljai üzem valamennyi munkatársát. Munkájukkal hozzájárulnak ahhoz, hogy a térségnek biztos jövője legyen.

Budiš vállalat 9 millió eurót fektetett a tornaljai Gemerka-üzem korszerűsítésébe, amelynek központi eleme egy új, csúcstechnológiás palackozó- és töltősor üzembe helyezése.

Mint megtudtuk, a Besztercebánya Megyei Önkormányzat nyitott az olyan befektetők előtt, akik innovációt, munkahelyeket és a régió iránti tiszteletet hoznak magukkal.

A beruházást a helyi önkormányzat is üdvözölte, hiszen a régió az ország legmagasabb munkanélküliséggel küzdő térségei közé tartozik. Tornalján a munkanélküliségi ráta megközelíti a 14 százalékot, ezért a fejlesztés nemcsak a közvetlen munkahelyek megőrzése, hanem a logisztikában és a kapcsolódó szolgáltatásokban létrejövő új lehetőségek miatt is kiemelt jelentőségű Gömör számára – emelte ki Győrfi Erika, Tornalja polgármestere.

A Gemerka példája is azt mutatja, hogy Gömörben is születhetnek sikeres üzleti történetek.

A gömöri ásványvizekről az első írásos említés 1769-ből származik, amikor Mária Terézia rendeletére felmérték a Magyar Királyság ásvány- és gyógyvízforrásait. A mai tornaljai Gemerka vízforrást 1957-ben tárták fel egy hidrogeológiai kutatás során, amely eredetileg ivóvíz után kutatott. A vizet mintegy 100 méteres mélységben találták meg. A kitermelő kutat 1988-ban építették ki. A Gemerka kereskedelmi palackozása 2002-ben indult el Tornalján.

A Gemerkának és új funkcionális vízcsaládjának milliónyi elégedett fogyasztót kívánunk. És bár „csak” alkoholmentes italról van szó: egészségünkre – üzente Ondrej Lunter.

Ondrej Lunter FB, tasr / HE, Felvidék.ma