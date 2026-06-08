Őrzöm a lángot – családi nap és az Esterházy–Duray-kopjafa felavatása Gömörpéterfalán

Méltóságteljes és tartalmas rendezvénynek adott otthont a gömörpéterfalai Magyar Közösségi Ház, ahol egy családi nap keretében került sor a gróf Esterházy János és Duray Miklós emlékére állított kettős kopjafa ünnepélyes felavatására is.

A saját kezűleg, önerőből megfaragott emlékjel a két kiemelkedő felvidéki magyar személyiség előtt tiszteleg.

A Dalia Népfőiskola a közösség háláját szerette volna kifejezni mindazért a szolgálatért, amelyet a felvidéki magyarság megmaradásáért, jogaiért és jövőjéért végeztek.

Az eseményen ünnepi beszédet mondott dr. Balogh Csaba, Magyarország szlovákiai nagykövete, Kiss Beáta, a Csemadok országos elnöke, Somogyi Alfréd, a SZAKC elnöke, dr. Juhász Péter, a Besztercebánya Megyei Önkormányzat alelnöke és Kopecsni Gábor, a rendezvény házigazdája.

A megemlékezés különösen megható pillanata volt, amikor Duray Áron Bálint, Duray Miklós fia megosztotta személyes gondolatait édesapja örökségéről, majd leleplezte a kettős kopjafát, amelyet a helyi római katolikus plébános, Juhász Attila atya szentelt meg.

Tiszteletét tette továbbá Hideghéthyi Andrea, a SZAKC ügyvezető igazgatója, az Esterházy Akadémia hallgatói, Agócs Ildikó, a Csemadok Rimaszombati Területi Választmányának elnöke, valamint Pósa Homoly Erzsó, a Rákóczi Szövetség Gömörben szervezetének vezetője, Szvorák Zsuzsanna, a Csemadok Füleki Alapszervezetének elnöke, Gál Angelika, a Csemadok Ajnácskői Alapszervezetének vezetőségi tagja, Köböl Gyula, Gömörpéterfala község polgármestere és Keka Maros, a Csemadok Gömörpéterfalai Alapszervezetének elnöke is.

Az avatóünnepséget kulturális műsor is színesítette. A Péterfali Asszonykórus előadásában felcsendült a Palóc himnusz, Fábián Zoltán énekelt és gitározott, valamint Kovács Botond, Kopecsni Sólyom és Kopecsni Bars szavalataikkal fejezték ki tiszteletüket.

A családi nap keretében átadásra került egy újabb vándorbölcső is.

A bölcsőt és az ajándékokat a gömöralmágyi Zagyi család vehette át, a hamarosan megszülető Zalán érkezésére készülve.

A szervezők változatos programokkal várták a családokat és a résztvevőket.

Fábián Zoltán székely zenész akusztikus koncerttel, a füleki MeseFigurák szórakoztató műsorral készültek. Kincses Jánossal bőrből készült karkötőt lehetett készíteni, Malina Alettával pedig festettek az érdeklődők. Kovács Farkas Gabriella Ringató és baba-mama klub foglalkozásai szintén sok kisgyermekes szülőt vonzottak.

A délután folyamán a gyerekek ügyességi feladatokban mérhették össze tudásukat, majd a közösségépítő nap a Felföldi Dalia Iskola növendékeinek látványos harci bemutatójával fejeződött be.

Az esemény egyben lezárása is volt annak a három állomásból álló rendezvénysorozatnak, amelyet három Petőfi Sándor Program-ösztöndíjas – Fábián Zoltán, Kincses János és Chovan Lilla – valósított meg fogadó szervezeteikkel együttműködve. A családi nap célja a közösség erősítése, a hagyományok éltetése, valamint a helyi értékek bemutatása volt. Nagy hangsúlyt fektettek a népi kultúra, a kézművesség és a közösségi élmények éltetésére, valamint a fiatal generációk bevonására is.

A gömörpéterfalai Magyar Közösségi Ház hétről hétre megtelik élettel, amely méltó módon idézi meg gróf Esterházy János és Duray Miklós szellemi örökségét. Példát mutatnak a közösség iránti elkötelezett szolgálat és a nemzeti összetartozás fontosságáról.

CHL/Felvidék.ma