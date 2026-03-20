Őrzöm a lángot – családi nap Ipolyvisken

A község tartalmas és sokszínű családi napnak adott otthont, ahol minden korosztály megtalálhatta a számára kedves programot. Az „Őrzöm a lángot” elnevezésű rendezvény Fábián Zoltán főszervezésében valósult meg. Célja a közösség megerősítése, a hagyományok éltetése, valamint a helyi értékek bemutatása, mindez a Petőfi Sándor Program szellemiségéhez hűen.

Fábián Zoltán Marosvásárhelyről származik, aki a Magyar Művészetért Díjrendszer Ex-Libris és a Budapesti Lengyel Intézet Barátja kitüntetésekkel elismert zenész. A Nemzetpolitikai Államtitkárság által indított Petőfi Sándor Program egyik ösztöndíjasaként most az ipolyviski alapiskolában tevékenykedik júniusig. A helyi önkormányzattal, a Csemadokkal és a pedagógusokkal együttműködve számos eseményt és lehetőséget kínál a gyerekek fejlesztésére. Többek között gitároktatást is végez.

A családi nap egy ,,iskolalesővel” vette kezdetét, amelynek során az érdeklődők betekintést nyerhettek a helyi alapiskola sokrétű és gazdag oktatási tevékenységébe.

Az ismertetőt Balázs Szabina igazgatónő tartotta, aki átfogó képet adott az intézmény mindennapjairól és jövőbeli terveiről. Ezt követően a helyi Csemadok évzáró gyűlésére került sor, majd a hivatalos programokat a Felföldi Dalia Iskola látványos harcművészeti bemutatója követte, Kopecsni Gábor vezetésével.

A legkisebbekről sem feledkeztek meg a szervezők. A Hajni és Tomi produkció interaktív koncertje igazi élményt nyújtott a gyerekek számára. A zenei programok sorát a csábi The Glory zenekar folytatta, amelynek fellépése jól tükrözte a rendezvény egyik kiemelt célját: lehetőséget biztosítani fiatal tehetségek bemutatkozására.

A nap záróakkordjaként zenekaros nagykoncertet tartott Fábián Zoltán dr. Juhász Istvánnal és Pad Richárddal, valamint a helyi alapiskolás diákok közreműködésével.

Az állandó programok között szerepeltek a kézműves foglalkozások. A szappandekorációtól a bőrdíszművességig számos tevékenység várta az érdeklődőket.

„Több, mint hat éve szervezzük ezt a rendezvénysorozatot a Kárpát-medence különböző pontjain, amelynek központi eseménye Püspökhatvanban valósul meg. Külön öröm számunkra, hogy a Petőfi Sándor Program keretében, egy szélesebb összefogás részeként, most Ipolyviskre is elhozhattuk ezt az élményt. Itt valódi, közösséget erősítő, magyarságunkat megélő pillanatokat élhettünk át együtt” – meséli örömmel Fábián Zoltán.

Ez a programsorozat azonban nem ér még véget. Március 28-án Szilágybagos ad otthont a következő eseménynek, ahol Kincses János Petőfi-programos ösztöndíjas lesz a házigazda, majd június 6-án Gömörpéterfala következik.

Chovan Lilla/Felvidék.ma