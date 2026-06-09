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Múltidéző

Fábry János restaurált portréja lett június hónap műtárgya Rimaszombatban

HE
HE
Fotó: Gömör-Kishonti Múzeum

A rimaszombati Gömör Megyei Múzeum június hónap műtárgyaként mutatja be alapítójának és első igazgatójának, Fábry Jánosnak restaurált portréját. A nemrégiben befejezett helyreállításnak köszönhetően a festmény visszanyerte eredeti művészeti értékét és esztétikai minőségét.

A restaurálást a szlovákiai Művészeteket Támogató Alap támogatásával végezték el, a munkálatok szerzője Štefan Kocka restaurátor volt.

A múzeum tervei szerint a felújított alkotás a készülő új állandó kiállításban is helyet kap majd, ahol méltó módon idézi meg a múzeumalapító életművét.

Mint ahogyan azt Kolár Angelika, művészettörténésztől megtudtuk, a portré egy függőleges elrendezésű olajfestmény, amely Fábry Jánost fekete öltönyben, fehér ingben és fekete nyakkendőben ábrázolja. A szemüveges tudós jobb kezében barna kötésű könyvet tart. A kép jobb alsó sarkában a szerző, C. Gólz aláírása látható. Az alkotást gazdagon faragott, aranyozott korabeli keret övezi.

Fábry János (1830–1907) a régió egyik legjelentősebb tudományos és kulturális személyisége volt.

Losoncon született 1830. július 30-án, tanulmányait Selmecbányán, Eperjesen és a bécsi egyetemen folytatta. 1854-től a rimaszombati Egyesült Protestáns Gimnázium tanáraként dolgozott, ahol a természettudományok oktatása mellett gyűjtői tevékenységet is folytatott.

Fábry János, a Gömör-Kishonti Múzeum első igazgatója (Fotó: GKM)

Botanikai, zoológiai, ásványtani és történelmi gyűjteményei jelentették a későbbi múzeumi munka alapját. A gimnázium régiség- és éremgyűjteményének kezelőjeként már annak létrejöttekor múzeumként tekintett a gyűjteményre. Fábry emellett középiskolai botanika- és zoológia-tankönyvek szerzője volt, valamint 1868-ban megalapította Rimaszombat első állami leányiskoláját.

Nyugdíjazását követően, 1897-től minden idejét a Gömör Megyei Múzeum fejlesztésének szentelte.

Munkásságával maradandó nyomot hagyott a térség kulturális életében, emlékét pedig ma is őrzi az intézmény, amelynek létrejöttében és fejlődésében meghatározó szerepet játszott. Fábry 1907. december 28-án halt meg Rimaszombatban.

A restaurált portré nemcsak egy jelentős személyiség emlékét idézi fel, hanem a múzeum történetének egyik legfontosabb alakja előtt is tiszteleg.

HE/Felvidék.ma

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