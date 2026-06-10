Tóth Péter Lóránt pódiumműsora Márton Áronról Rimaszombatban képeken

A Pósa Lajos Társaság szervezésében június 8-án a rimaszombati Csillagház adott otthont a Légy Lámpás est következő rendezvényének, amelyen Tóth Péter Lóránt Pro Cultura Hungarica-díjas versvándor mutatta be Márton Áron, a remény zarándoka című pódiumműsorát.

Az előadás a 130 éve született erdélyi püspök, Márton Áron életútját, hitvallását és közösségépítő küldetését állította a középpontba. A műsor nemcsak életének legfontosabb állomásait idézte fel, hanem megszólaltatta az „Emberkatedrálisnak” is nevezett főpap emlékezetes beszédeit és körleveleit is, bemutatva azt a rendíthetetlen kiállást, amellyel a 20. század viharos időszakában a hit, az emberség és a kisebbségi magyarság megmaradása mellett tanúságot tett. A verses és prózai összeállításban az erdélyi magyar irodalom kiemelkedő alkotóinak – többek között Sütő András, Reményik Sándor, Dsida Jenő és Tamási Áron – művei is helyet kaptak. Az irodalmi részletek és a történelmi visszatekintés egymást erősítve rajzolták meg Márton Áron alakját, aki a legnehezebb időkben is a remény és a lelki tartás példáját jelentette.

Tóth Péter Lóránt előadói stílusára jellemzően ezúttal is személyes hangvétellel, az élménypedagógia eszközeit alkalmazva hozta közelebb a hallgatósághoz a történelem és az irodalom alakjait.

A versvándor évek óta járja a Kárpát-medence és a diaszpóra magyar közösségeit, hogy előadásaival emberközelivé tegye költőinket, íróinkat és történelmi személyiségeinket. Mint megtudtuk, legközelebb Radnóti Miklósról szóló könyvével tér vissza Gömörbe 2027. január 18-án és 19-én.

Gecse Attila felvételei

HE/Felvidék.ma