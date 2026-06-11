Elkezdődött a 97. Ünnepi Könyvhét, amely négy napon át közel 180 kiadó kínálatával és színes programokkal várja az olvasókat a Vörösmarty téren, a Vigadó téren és a Duna-korzó területén. A könyvkínálatban a szépirodalmi, önismereti és életrajzi művek mellett továbbra is nagy szerepet kapnak a gyerekkönyvek, amelyek közül a töretlen népszerűségnek örvendő mesekönyvek mellett idén kiemelkednek az olyan interaktív kiadványok, amelyek játékos formában fejlesztik a kíváncsiságot, a kreativitást és a problémamegoldó gondolkodást, amelyek akár a későbbi életpályára is hatással lehetnek.

A téma a 97. Ünnepi Könyvhét alkalmából különösen aktuális, hiszen a nyári szünet közeledtével sok család keresi a tartalmas, képernyőmentes közös programok lehetőségét. A gyermekek képernyő előtt töltött ideje világszerte növekvő tendenciát mutat, miközben a szakemberek egyre gyakrabban hangsúlyozzák az aktív, tapasztalati tanulás jelentőségét. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlásai szerint a gyermekek egészséges fejlődéséhez elengedhetetlen a mozgás, a személyes kapcsolatok és az olyan tevékenységek jelenléte, amelyekben saját tapasztalatokon keresztül ismerhetik meg a világot. Ráadásul a gyakorlati tapasztalatokra épülő tevékenységek során egyszerre fejlődik a megfigyelőképesség, az ok-okozati összefüggések felismerése, a logikus gondolkodás, a problémamegoldó képesség, valamint a kommunikációs és finommotoros készségek is.

A vakáció heteiben különösen nagy szerepe lehet azoknak az elfoglaltságoknak, amelyek egyszerre kínálnak tanulási lehetőséget és közös családi élményt.

Erre reagálva az idei év kiemelt újdonságaként jelent meg az Ünnepi Könyvhétre a Harmat Kiadó gondozásában a FUNtasztikus Akadémiával való kooperáció keretein belül a Magyar Tudományos Akadémia által is elismert tudománykommunikátor fizikus, Molnár Janka Sára FUNtasztikus otthoni kísérletek kártyacsomagja is, amely a gyermekek kíváncsiságára építve fejleszt olyan készségeket, amelyek hosszú távon hatással lehetnek akár a gyermekek pályaválasztására is.

„Az Ünnepi Könyvhét minden évben emlékeztet bennünket arra, hogy a tudás átadása és a közös élmények mennyire fontos szerepet játszanak a következő generációk életében. Ezt a kooperációt és kiadványt ezért tartottuk fontosnak: olyan eszközt szerettünk volna adni a családok kezébe, amely játékosan hozza közelebb a tudományt, miközben képernyők nélkül teremt lehetőséget közös felfedezésre, beszélgetésre és együtt töltött időre” – mondta dr. Herjeczki Kornél, a Harmat Kiadó igazgatója.

Az 50 otthon is elvégezhető kísérletet tartalmazó hiánypótló kiadvány a 3–12 éves korosztály számára készült, és azt a célt szolgálja, hogy a családok közösen fedezzék fel a természeti jelenségeket, miközben minőségi időt töltenek együtt.

„Gyerekként elképesztően szerettem kísérletezni. A szüleim és a nagypapám segítségével rengeteg Öveges professzor-féle kísérletet próbáltunk otthon újraalkotni. Ezek az élmények meghatározóak voltak számomra, mert már akkor megtapasztaltam, mennyire izgalmas, amikor egy gyerek nemcsak megtanul valamit a világról, hanem saját maga fedezi fel azt” – mondta el az Ünnepi Könyvhét megnyitója kapcsán Molnár Janka Sára fizikus, a FUNtasztikus Tudomány alapítója, aki Szakmai Elit Női Kiválósági Díjban is részesült, valamint Innováció kategóriában idén elnyerte a Nők Lapja Példakép díját is. „Nagyon hiszek abban, hogy a gyerekek kíváncsiságát táplálnunk kell, fontos, hogy megtanuljanak kérdezni, megfigyelni, összefüggéseket keresni és néha »dobozon kívül« gondolkodni. Ennek az egyik legjobb módja az, ha otthon a szülőkkel vagy nagyszülőkkel közösen kísérleteznek.”

Mint fogalmazott: az interaktív kártyacsomag azért jött létre, hogy megmutassa, a kísérletezéshez nincs szükség drága eszközökre: néhány egyszerű, otthon is megtalálható alapanyagból is emlékezetes élmények születhetnek.

Azok a gyerekek, akik kisgyermekkorukban pozitív élményeket szereznek a megfigyelés és a felfedezés révén, később nyitottabbak maradnak az új ismeretek befogadására, és nagyobb önbizalommal vágnak bele új kihívásokba.

A fizikus szerint a kísérletezés egyik legfontosabb hozadéka, hogy megtanítja a gyerekeket a próbálkozás és a hibázás természetes voltára. „A tudományban ritkán sikerül elsőre minden. A gyerekek megtapasztalják, hogy a tévedés nem kudarc, hanem a tanulás része. Megfigyelnek, jóslatokat fogalmaznak meg, kipróbálnak valamit, majd értelmezik az eredményt. Ez a gondolkodásmód nemcsak a tudományban, hanem az élet minden területén rendkívül fontos” – mondta el a népszerű tudománykommunikátor, akinek tudományos-ismeretterjesztő tartalmait már több mint százezren követik a közösségi médiában.

A nyári szünet nem csupán pihenési időszak, hanem lehetőség is arra, hogy a gyerekek olyan tapasztalatokat szerezzenek, amelyekre az iskolai hétköznapokban kevesebb idő jut. Az élményszerű, közös tevékenységek segíthetnek csökkenteni a passzív képernyőhasználatot, miközben erősítik a kíváncsiságot, a kreativitást és a családi kapcsolatokat.

Az Ünnepi Könyvhétre megjelent kiadvány már most mérhető sikere elsősorban az újszerű megközelítésében rejlik, amely egyrészt nemcsak a kísérletek leírását, hanem kapcsolódó QR-kódok segítségével azok videós bemutatóit és a magyarázatait is tartalmazza. Másrészt mivel széles korhatárnak szól, így a többgyermekes családok vagy akár hidat építve a generációk között, a nagyszülőkhöz látogató különböző korú unokák is használhatják azt, mindenki a saját szintjén kapcsolódva be ugyanabba a kísérletbe.

A kiadványhoz a Könyvhéten offline alkalom is kapcsolódik: június 13-án szombaton 11 órától a Harmat Kiadó 13-as standjánál Molnár Janka Sárával találkozhatnak személyesen a gyerekek, ahol a szervezők látványos kísérletekkel várják a családokat.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma