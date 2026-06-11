Teljes körű felújítás vár a felsőszeli Esterházy-kúriára

Teljes körű felújítás vár a Galántai járásban található felsőszeli Esterházy-kúriára. Nagyszombat megye önkormányzata közbeszerzést hirdetett az építési munkálatok kivitelezőjére, a beruházás becsült értéke 1,15 millió euró áfa nélkül – derül ki a Közbeszerzési Hivatal hirdetményében közzétett információkból.

A felújítás a Vidéki házak Komárom-Szőnyben, Diósförgepatonyban és Felsőszeliben című, #ruralhouses rövid című projekt része. A projekt az Interreg VI-A Magyarország–Szlovákia Program keretében valósul meg, amelyről ITT olvashatnak bővebben. A program célkitűzése a kultúra és a fenntartható turizmus szerepének erősítése a gazdaságfejlesztésben, az intézkedés pedig a helyi örökség megőrzésére irányul.

A projekt fő partnere Nagyszombat megye, fő határon túli partnere a Kemence Egyesület, további projektpartner Diósförgepatony község. Stratégiai partnerként vesz részt benne még a Galántai Honismereti Múzeum, a Dunaszerdahelyi Csallóközi Múzeum és a Csemadok Diósförgepatonyi Alapszervezete is. A projekt időtartama 2025. január 1-jétől 2027. június 30-ig tart.

A teljes projekt jóváhagyott költségvetése 1 872 010,90 euró. Ebből Nagyszombat megye költségvetése 1 416 178,58 euró, amelyhez 1 132 942,86 euró ERFA-hozzájárulás, 169 941,42 euró nemzeti forrás és 113 294,30 euró saját forrás kapcsolódik.

A közbeszerzés tárgyát képező munkák során a mennyezet sérült részeit új faszerkezet váltja fel, és eltávolítják a falazott kéménytestek többségét is. Új égetett tetőfedés kerül az épületre, amely színében megegyezik a jelenlegivel. A felújítás eredményeként egyebek mellett az épület belső elrendezése is megváltozik.

„Az épület berendezésének részeként bútorok készülnek – konyhabútorok, valamint a kiállító- és oktatótermek bútorzata” – áll a projektdokumentációban. Új padlóburkolatokat is terveznek, valamint kiegészítik a vízszigetelést. Az új ablakok formáját a korabeli utcai homlokzat történelmi megjelenéséhez igazítják. Változásokon megy át az udvar is.

Az ajánlatokat július 14-én 10 óráig lehet benyújtani.

Az Esterházy-kúria Felsőszeli központjában található, helyi jelentőségű műemlék. A megyei önkormányzat a község beleegyezésével, az épület rossz műszaki állapota miatt kezd hozzá a felújításhoz.

A tervezett rekonstrukció után az épületet kulturális és társadalmi tevékenységek, múzeumi és pedagógiai foglalkozások helyszíneként, valamint depozitóriumként is használni fogják.

A projektleírás szerint a kúriában értékes könyvgyűjtemény és néprajzi gyűjtemény kap helyet. Az épületben helyezik el azt a ritka könyvgyűjteményt is, amely a 2024-ben elhunyt Oros László felsőszeli születésű magyar hadmérnök, helytörténész, könyvgyűjtő több évtizedes munkájának eredményeként jött létre.

A gyűjtemény elsősorban magyar nyelvű kiadványokra összpontosít, és kéziratokat, leveleket, dedikációkat, újságokat és folyóiratokat is tartalmaz.

Az épület más részeiben a község történelmi tárgyi emlékeit, valamint a kúria utolsó tulajdonosainak – Esterházy Ernőnek és a Szold család későbbi tulajdonosainak – történetét és életét mutatják be. A hátsó gazdasági részt – az általános iskola közelségére is építve – ifjúsági pedagógiai és oktatási célokra, valamint társasági tevékenységek és rendezvények lebonyolítására használják majd.

A projekt három helyszínt kapcsol össze: a komárom-szőnyi Kemencés Házat, a diósförgepatonyi vidéki házat és a felsőszeli Esterházy-kúriát. Mindhárom esetben kulturális és történelmi szempontból jelentős épületek megőrzése a cél. A projekt leírása szerint az épületek fejlesztése a tárgyi és szellemi örökség megőrzését szolgálja, egyúttal hozzájárul a helyi közösségek kohéziójának és identitástudatának erősítéséhez.

SZE/Felvidék.ma/TASR