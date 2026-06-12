Azt akarja a Hlas, hogy az ellenzék támogassa a javaslatát

A Hlas-SD felszólította az ellenzéki pártokat, hogy támogassák azt az alkotmánymódosító javaslatát, hogy népszavazással is lerövidíthető legyen a parlamenti ciklus. Javaslatát ahhoz az alkotmánymódosítási tervezethez csatolta, amely már a parlament előtt van, és a helyi önkormányzatok megbízatási idejének meghosszabbítását indítványozza, négyről öt évre.

Ha az ellenzék csak a népszavazással kapcsolatos változtatást támogatná, a Hlas-SD „kész feláldozni” az utóbbi javaslatot, tehát nem kötné össze a kettőt. Erről a párt vezetői beszéltek pénteki sajtótájékoztatójukon.

Matúš Šutaj Eštok, a Hlas-SD elnöke intézett felhívást a PS-hez, a KDH-hoz és az SaS-hez.

„Ha bekerülne ez a módosítás az alkotmányba, akkor a jövőben bármelyik kormánnyal szemben lehetne alkalmazni”

– szögezte le.

Szerinte ha az ellenzék számára tényleg fontos a demokratikus berendezkedés, akkor megszavazza a módosítást.

Richard Raši házelnök, a Hlas-SD alelnöke hozzátette, az ellenzéknek arra sincs oka, hogy ne támogassa a helyi és a megyei önkormányzatok megbízatásának négyről öt évre való meghosszabbítását, hiszen az ellenzéki polgármesterek is ezt javasolják. „De ha ez lenne az egyetlen kifogásuk, higgyék el, ezt is megoldjuk” – hangsúlyozta.

„Ez gesztus lenne az ellenzéknek. Ha azt mondják, támogatják a népszavazással kapcsolatos javaslatot, de nem akarják a meghosszabbítást négyről öt évre, mi feláldozzuk az utóbbi javaslatot, mert a népszavazás kérdését tartjuk a legfontosabbnak” – tette hozzá Raši.

Šutaj Eštok leszögezte, a kormánypártok támogatják a népszavazásra vonatkozó módosítást. „Egyeztettünk erről és nincs semmi gond. 76 kormánypárti képviselő támogatni fogja” – mondta a párt elnöke. Az alkotmánymódosításról hétfőn (június 15.) tárgyal második olvasatban a parlament.

Ha elfogadja, már az őszi választáson négy helyett öt évre választana a lakosság helyi és megyei képviselőket, polgármestereket és megyeelnököket.

A Hlas-SD ehhez csatolta a népszavazással kapcsolatos javaslatát. Nem lehetne népszavazást tartani a kormány visszahívásáról a megbízatásának első és utolsó fél évében. Az alkotmánymódosításhoz kilencven szavazat kell, tehát az ellenzékre is szükség van hozzá. A kormányzati ciklus lerövidítésének lehetősége régóta téma. Az Alkotmánybíróság úgy döntött, a parlamentnek joga van ehhez, ezt követően fogadták el az erre vonatkozó alkotmánytörvényt, de a lakosságra nem vonatkozik.

TASR/Felvidék.ma