Gazdag programmal zajlott a JÚNIUSFeszt Rimaszombatban

Június 11. és 13. között ismét élettel telt meg a rimaszombati amfiteátrum, ahol három napon át zajlott a JÚNIUSFeszt. A rendezvény filmvetítésekkel, közönségtalálkozóval, nagykoncertekkel és családi programokkal várta a látogatókat.

A fesztivál csütörtökön Kirády Marcell közönségtalálkozójával kezdődött, majd a Hogyan tudnék élni nélküled? című filmet vetítették le az amfiteátrumban.

Nagykoncertek a pénteki programban

Pénteken a megnyitót követően Demeter Adriana, majd Ambrús Mónika lépett színpadra. Az est további részében Dánielfy, Rúzsa Magdi és a Halott Pénz adott nagykoncertet, a napot pedig DJ Petrick afterpartyja zárta.

A rendezvényen részt vett Gubík László, a Magyar Szövetség elnöke, Cziprusz Zoltán, valamint Pál Attila és Halász Attila is.

A pénteki program a helyi előadók és az ismert magyarországi könnyűzenei produkciók fellépését egyaránt felvonultatta, így a közönség több zenei műfajból válogathatott.

A családoké és a gyermekeké volt a szombat

A fesztivál zárónapján elsősorban a családokat várták a rimaszombati amfiteátrumba. A délután a Vuk című rajzfilm vetítésével kezdődött, majd a Felföldi Dalia Iskola harcbemutatója következett.

A gyermekeket rajzfilmfigurák, kézműves-foglalkozások, arcfestés és ugrálóvár is várta. A Tulipános Kincsesláda Társulat műsora után Farkasházi Réka és a Tintanyúl lépett színpadra, majd a Sajó Banda közreműködésével tartottak táncházat.

A háromnapos rendezvénysorozatot a Legénybúcsú című film vetítése zárta.

A JÚNIUSFeszt az idén is több korosztály számára kínált kikapcsolódási lehetőséget. A filmek, a könnyűzenei koncertek és a gyermekprogramok mellett a rendezvény közösségi találkozóhelyként is szolgált, ahol együtt szórakozhattak a családok, a fiatalok és az idősebb korosztály tagjai.

Fotók: Szabó Zoltán, JÚNIUSFeszt Fb, Rúzsa Magdi Fb

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