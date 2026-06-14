Gazdag programmal zajlott a JÚNIUSFeszt Rimaszombatban

Június 11. és 13. között ismét élettel telt meg a rimaszombati amfiteátrum, ahol három napon át zajlott a JÚNIUSFeszt. A rendezvény filmvetítésekkel, közönségtalálkozóval, nagykoncertekkel és családi programokkal várta a látogatókat.
A fesztivál csütörtökön Kirády Marcell közönségtalálkozójával kezdődött, majd a Hogyan tudnék élni nélküled? című filmet vetítették le az amfiteátrumban.
Nagykoncertek a pénteki programban
Pénteken a megnyitót követően Demeter Adriana, majd Ambrús Mónika lépett színpadra. Az est további részében Dánielfy, Rúzsa Magdi és a Halott Pénz adott nagykoncertet, a napot pedig DJ Petrick afterpartyja zárta.
A rendezvényen részt vett Gubík László, a Magyar Szövetség elnöke, Cziprusz Zoltán, valamint Pál Attila és Halász Attila is.
A pénteki program a helyi előadók és az ismert magyarországi könnyűzenei produkciók fellépését egyaránt felvonultatta, így a közönség több zenei műfajból válogathatott.
A családoké és a gyermekeké volt a szombat
A fesztivál zárónapján elsősorban a családokat várták a rimaszombati amfiteátrumba. A délután a Vuk című rajzfilm vetítésével kezdődött, majd a Felföldi Dalia Iskola harcbemutatója következett.
A gyermekeket rajzfilmfigurák, kézműves-foglalkozások, arcfestés és ugrálóvár is várta. A Tulipános Kincsesláda Társulat műsora után Farkasházi Réka és a Tintanyúl lépett színpadra, majd a Sajó Banda közreműködésével tartottak táncházat.
A háromnapos rendezvénysorozatot a Legénybúcsú című film vetítése zárta.
A JÚNIUSFeszt az idén is több korosztály számára kínált kikapcsolódási lehetőséget. A filmek, a könnyűzenei koncertek és a gyermekprogramok mellett a rendezvény közösségi találkozóhelyként is szolgált, ahol együtt szórakozhattak a családok, a fiatalok és az idősebb korosztály tagjai.
Fotók: Szabó Zoltán, JÚNIUSFeszt Fb, Rúzsa Magdi Fb
Felvidék.ma