Rimaszombatot meghódította Dánielfy, Rúzsa Magdi és a Halott Pénz

Rekordszámú látogatót, közel 3300 vendéget vonzott a 11. JúniusFeszt Rimaszombatban, ahol a szervezők szerint Gömör történetének egyik legnagyobb zenei produkciója valósult meg. A fesztiválon egy este lépett színpadra Dánielfy, Rúzsa Magdi és a Halott Pénz, akik felejthetetlen élményt nyújtottak a közönségnek.

A Magna Festum társulás tagjai már a rendezvény előtt hangsúlyozták, hogy minden készen áll a nagyszabású eseményre: felépült Gömör valaha látott legnagyobb koncertszínpada, elkészültek a kiszolgáló létesítmények, az elővételes jegyek pedig rekordgyorsasággal fogytak el.

A helyszínen végül csaknem 3300 látogató ünnepelte együtt a zenét és a közösséget a három nap alatt június 11-13-a között. Erről ITT számoltunk be.

A rendezvény házigazdája, Plencner Végh Barbara köszöntőjében kiemelte, hogy a JúniusFeszt egyik különlegessége a helyi és környékbeli tehetségek támogatása.

Ennek jegyében mutatkozott be a mindössze 14 éves Demeter Adriana, aki bár Prágában született, rimaszombati gyökerekkel rendelkezik, és jelenleg a Prágai Nemzeti Opera gyermekkórusának tagja. Őt követte Ambrús Mónika, aki a dereski iskola pedagógusaként dolgozik, s nagy vágya volt, hogy a JúniusFeszt színpadán énekesnőként is bemutatkozhasson. Ezt követően Dánielfy adott fergeteges koncertet sokaknak a szívébe lopva magát.

A 11. JúniusFeszt országos jelentőségű kulturális eseménnyé vált

A rekordlétszámú közönség, a világszínvonalú technika, a kiváló fellépők és a közösségi összefogás együtt olyan élményt teremtettek, amelyre a résztvevők még sokáig emlékezni fognak.

Juhász Péter, a Besztercebányai Megyei Önkormányzat alelnöke beszédében hangsúlyozta, hogy a megye immár tizenegy éve kiemelt rendezvényként támogatja a fesztivált, amely mára Gömör–Nógrád egyik legfontosabb kulturális eseményévé nőtte ki magát.

A színpadon Halász Attila, a Magyar Szövetség rimaszombati járási elnöke a közösség erejéről beszélt. Mint fogalmazott, a fesztivál bizonyítja, hogy összefogással olyan értékeket lehet teremteni, amelyek hosszú távon szolgálják Rimaszombat és Gömör fejlődését.

A rendezvény egyik főszervezője, Cziprusz Zoltán elárulta, hogy a különleges koncertötlet még 2024-ben, a Halott Pénz Puskás Arénában tartott jubileumi koncertjén született meg, amikor Rúzsa Magdival közösen adtak elő egy dalt. Ekkor fogalmazódott meg benne, hogy ezt a különleges produkciót egyszer Rimaszombatba is el kell hozni.

A monumentális színpad felépítésén és a fesztivál lebonyolításán mintegy 300 ember dolgozott, a szervezés pedig másfél évet vett igénybe. A technikai háttérért külön köszönet illette a zsípi Simon családot és a dB Centrum csapatát, akik világszínvonalú hang- és fénytechnikát biztosítottak.

Rúzsa Magdi és a Halott Pénz közös produkciója

Rúzsa Magdi koncertjén régi és új dalok egyaránt felcsendültek. Az énekesnő meghitt hangulatú „házibulit” ígért a közönségnek, és különleges meglepetésként a Halott Pénz tagjaival közösen is színpadra lépett. A közös produkció a fesztivál egyik legemlékezetesebb pillanatává vált, amit a közönség hatalmas ovációval fogadott.

A koncert után Rúzsa Magdi közösségi oldalán is megköszönte a rimaszombati közönség szeretetét, kiemelve, hogy ismét öröm volt együtt lenni a felvidéki rajongókkal.

A Halott Pénz fellépése előtt a további főszervezők, Bolaček József és Szabó Zoltán is színpadra léptek, hogy megköszönjék a résztvevőknek és a segítőknek a támogatást, egyben meghívják a közönséget a következő nagy rendezvényre, a Sajószentkirályon megrendezendő SzigFesztre.

A fesztiválon egy újabb örömhírt is bejelentettek: 2026. szeptember 19-én a rimaszombati amfiteátrum színpadán a Forró Krisztián vezette Megbecsültek Társasága szervezésében a legendás 100 Tagú Cigányzenekar ad koncertet.

HE/Felvidék.ma