Újabb kitüntetéssel ismerték el Balassa Zoltán munkásságát

A budapesti dr. Genersich Antal Alapítvány 2026 májusi ülésének határozata alapján Balassa Zoltánnak a külhoni, Kárpát-medencei díjat egyhangúlag ítélte oda.

Az indoklásban szerepel évtizedes, a Felvidék magyar kultúrájával és történelmével kapcsolatos munkássága, oktatói tevékenysége.

Rendszeresen ír különböző magyar nyelvű újságokba és szaklapokba.

Ismeretségünk több mint 30 évre tehető. Személyesen azonban 2025 augusztusában találkoztunk először Kassán, a dóm előtt. Akkor Kassával kapcsolatban több jó tanácsot kaptam tőle, ugyanígy Zólyommal és Körmöcbányával kapcsolatban is. Külön felhívta figyelmemet a zólyomi múzeum XV.-XVI. századi faszobraira, illetve a szobrok másolataira, Körmöcbányán a pénzverdére és a Felvidék egyik legszebb reneszánsz főterének házaira, valamint a vártemplomra.

A Felvidékkel kapcsolatos tudásanyaga fantasztikus.

Amikor s bajotországi Bernriedben a kárpáti németek konferenciáján a késmárki líceumról tartottam előadást „A líceum a két világháború között“ címmel, olyan adatokat kaptam tőle, melyek részben az akkor ott tanuló diákok egy része egyáltalán nem ismert. Ez az előadás után több személyes beszélgetésből derült ki.

Balassa Zoltán munkássága sokrétű:

A különböző felvidéki es kassai tematikus barangolásoktól kezdve, a Kassai Műegyetemen (TUKE) tartott, a város történetét bemutató előadásokig.

Ő ma a Felvidék kultúrájának és történetének egyik legkiválóbb ismerője, de nemcsak a magyar, hanem a felvidéki német és szlovák kultúrának is. Ismereteit módszeresen adja tovább. Magyarországon, Erdélyben és Partiumban, mint a felvidék egyik legismertebb honismereti vezetőjét tartják számon.

Ő kezdeményezte még a 80-as években Dessewffy Arisztid margonyai sírjának látogatását, melyre azóta évente október 6-a körül kerül sor. A kassai és környékbeli rendezvényekről rendszeresen tudósít. Alapos történelmi városkalauzt írt 2016-ban Kassáról, melyhez hasonló a második világháború óta nem jelent meg.

Ezt az indíttatást a szülői háztól kapta, hiszen édesapja, Balassa Géza tanár, a zólyomi múzeum alapítója, az alsósztregovai Madách-múzeum létrehozója, felbecsülhetetlen régészeti és művészettörténeti munkát végzett több évtizeden keresztül.

A díjat az ősz folyamán, a Dies Academicuson fogják átadni.

E sorok írója személyesen ennek a pályának a folytatását kívánja minden tekintetben, jó egészségben!

Prof. Dr. Makovitzky József/Felvidék.ma