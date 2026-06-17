Új cserkészcsapat alakul a Csallóközben

Június 20-án cserkészcsapat alakul Csallóközkürtön. A településen 2022 óta folyik aktív cserkészmunka. A helyi cserkészraj eddig a nyékvárkonyi 5. számú Szent Jakab cserkészcsapat kötelékébe tartozott, most azonban elérkezett az önálló csapattá alakulás ideje.

Csallóközkürtön 2022 őszén indult útjára a cserkészet néhány lelkes gyermeknek és elhivatott vezetőnek köszönhetően.

Azóta számtalan őrsi foglalkozást, csapatprogramot, kirándulást tudhatnak maguk mögött a csallóközkürti cserkészek, akik amellett, hogy egy összetartó csapattá forrtak az évek során, a falu közösségének is meghatározó részévé váltak.

Az eddig a nyékvárkonyi cserkészcsapat alá tartozó csallóközkürti Szent István cserkészraj most egy fontos mérföldkőhöz érkezett, a csapatalakuláshoz.

Erre 2026. június 20-án 16.00 órától kerül majd sor. Az alakuló ünnepség szentmisével kezdődik a csallóközkürti templomban, majd 17.00 órától ünnepi köszöntőkkel, kultúrműsorral, cserkészjátékokkal és piknikkel folytatódik a program a Községi Hivatal parkjában. Este 20.00 órától tábortűzre kerül sor a helyi focipályán, utána pedig a cserkészek agapéval kedveskednek a vendégeknek. A csallóközkürti cserkészek közössége szeretettel vár minden kedves érdeklődőt, cserkészt és cserkészbarátot az eseményre!

SZMCS/Felvidék.ma