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Az új házszabály szerint a 37,5 órás vitában 15 perc jár egy képviselőnek

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Illusztráció (Fotó: TASR)

Az új házszabály szerint maximum 37,5 órás lehet egy-egy programpont napirendi vitája, a képviselőket pedig 15 perces felszólalás illeti meg. Ez vonatkozik a frakció nélküli képviselőkre is – tájékoztatta a TASR-t a parlamenti hivatal kommunikációs osztálya.  A 37,5 óra összesen 2250 perc, ha ezt elosztjuk a 150 képviselő számával, megkapjuk a 15 percet.

„Egy képviselőnek arányosan 15 perc felszólalás jár, és ez vonatkozik a frakció nélküliekre is” – magyarázta a hivatal.

Az egyes frakciók a képviselőik számának megfelelően kapnak felszólalási időt. Amelyiknek például tíz képviselője van, az összesen 150 percet, tehát két és fél órát, az 50 fős frakció pedig 750 percet, 12 és fél órát.

A megszabott időbe beleszámítanak a kétperces azonnali hozzászólások és az ügyrendi javaslatok is, valamint a módosító javaslatok felolvasásának ideje.

Ezzel szemben nem számít bele a képviselői csoport időkeretébe, amikor az ülést vezető házelnök vagy parlamenti alelnök beszél, továbbá a törvénymódosítás előterjesztője, vagy a jelentéstevő

– összegezte a hivatal.

Két frakció közös kezdeményezésére a parlament megszavazhatja a 37 és fél órában maximalizált vita lerövidítését, az alsó határ 12 és fél óra.

TASR/Felvidék.ma

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