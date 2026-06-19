Home Képriport Negyven év óvodai szeretet és gondoskodás
Képriport

Negyven év óvodai szeretet és gondoskodás

HE
HE
Fotó: Daxner utcai Óvoda

Fennállásának 40. évfordulóját ünnepelte a 2025/2026-os tanévben a rimaszombati Daxner utcai Óvoda, ahol az idei tanévben Horváth Zsuzsanna igazgatót Boján Viktória váltotta.

Rimaszombatban a kultúrházban ünnepi akadémiát is rendeztek, ahol gyermekek, pedagógusok, szülők és meghívott vendégek együtt emlékeztek az intézmény négy évtizedes történetére.

Az ünnepség méltó alkalmat adott arra, hogy tisztelettel adózzanak mindazok munkája előtt, akik az elmúlt 40 évben szeretettel és elhivatottsággal nevelték a gyermekeket.

Az óvoda generációk számára jelentett biztonságot, tudást és közösséget. Negyven év szeretet, öröm és számtalan szép emlék elevenedett meg.

Fotó: Daxner utcai Óvoda

HE/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Tehetséges fiatalok alkotásai az ipolysági könyvtár galériájában

A 11. JúniusFeszt Rimaszombatban képekben

A Mátyás-templom művészeti gyűjteménye képekben

Esterházy Jánosra emlékeztek a morvaországi Mírovban

Tóth Péter Lóránt pódiumműsora Márton Áronról Rimaszombatban képeken

Dolce vita című kiállítás képekben

Élő emlékezet a Csilizköz szívében – a csilizradványi...

A nemzeti összetartozás tánca a pozsonyi Fő téren...

Gróf Esterházy János, a szeretet politikusa – kiállítás...

Gyermekzsivaj, vastaps és színpadi varázslat Dunaszerdahelyen képeken

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma