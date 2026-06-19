Negyven év óvodai szeretet és gondoskodás

Fennállásának 40. évfordulóját ünnepelte a 2025/2026-os tanévben a rimaszombati Daxner utcai Óvoda, ahol az idei tanévben Horváth Zsuzsanna igazgatót Boján Viktória váltotta.

Rimaszombatban a kultúrházban ünnepi akadémiát is rendeztek, ahol gyermekek, pedagógusok, szülők és meghívott vendégek együtt emlékeztek az intézmény négy évtizedes történetére.

Az ünnepség méltó alkalmat adott arra, hogy tisztelettel adózzanak mindazok munkája előtt, akik az elmúlt 40 évben szeretettel és elhivatottsággal nevelték a gyermekeket.

Az óvoda generációk számára jelentett biztonságot, tudást és közösséget. Negyven év szeretet, öröm és számtalan szép emlék elevenedett meg.

Fotó: Daxner utcai Óvoda

HE/Felvidék.ma