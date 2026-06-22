Restaurálták a Váci Egyházmegyei Könyvtár két értékes Káldi-kötetét

Két, 1631-ben Pozsonyban megjelent, kiemelkedő könyvtörténeti értéket képviselő Káldi György-prédikációs kötet restaurálása valósult meg a Váci Egyházmegyei Könyvtárban, biztosítva a több mint 390 éves nyomtatványok hosszú távú megőrzését – számol be a hírről a Váci Egyházmegye honlapja.

Mint írják, a kötetek állapota az évszázadok során jelentősen leromlott, ezért megőrzésük érdekében szakszerű restaurátori beavatkozásra volt szükség. A munkálatokat Fehrentheil Henriette papír- és könyvrestaurátor végezte.

A restaurálás során megtisztították és konzerválták a köteteket, helyreállították a sérült papírlapokat és kötéselemeket, valamint pótolták a hiányokat is. Ennek köszönhetően a dokumentumok nemcsak biztonságosan megőrizhetők a jövő számára, hanem ismét bemutathatóvá váltak – emelik ki.

A könyvtár tájékoztatása szerint a restaurált kötetek különösen fontos helyet foglalnak el az intézmény gyűjteményében, hiszen Káldi György neve elválaszthatatlan a magyar katolikus művelődés- és könyvtörténettől.

Hozzáteszik, hogy a restaurálás időszerűségét tovább növeli a közelgő jubileum: 2026-ban lesz 400 éve annak, hogy megjelent a Káldi Biblia első, 1626-os bécsi kiadása.

Mint fogalmaznak, a jubileumi emlékév kivételes lehetőséget teremt arra, hogy a Káldi György személyéhez és munkásságához kapcsolódó értékes dokumentumokat szélesebb közönség is megismerhesse.

Beszámolnak arról is, hogy a restaurált köteteket ősszel a Váci Egyházmegyei Könyvtár Káldi-emlékév alkalmából rendezett kamarakiállításán mutatják be.

A látogatók a prédikációs kötetek mellett a Káldi Biblia történetéhez kapcsolódó további ritkaságokat is megtekinthetnek majd, köztük a könyvtárban őrzött kézirat- és nyomtatványtöredékeket.

A restaurálási munkálatok a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiumának támogatásával valósulhattak meg. A támogatás hozzájárult ahhoz, hogy ezek a kiemelkedő értékű dokumentumok a jövő generációi számára is fennmaradjanak, és a jubileumi emlékév keretében a nagyközönség előtt is bemutatkozhassanak.

BN/Váci Egyházmegye/ Váci Egyházmegyei Könyvtár