Kórusmuzsikával telt meg Ipolyság három udvara

Három udvar, három énekkar és egy tábortűz – röviden így jellemezhető a negyedik alkalommal megrendezett Szentiváni Kóruséj rendezvénysorozat Ipolyságon. A nyári napfordulóhoz, Szent Iván éjjeléhez igazított, barangolással egybekötött kamarakoncertek idén is népszerű hagyományőrző és közösségerősítő eseménynek bizonyult.

A június 20-i esti eseményre a Menora Saag Centrum Artis udvarán gyűltek össze az érdeklődők. A barangolás kezdetén a szervezők röviden ismertették a Szent Iván éjjeléhez fűződő hagyományokat.

A rendezvénysorozat részeként a város különböző udvarait és köztereit töltötte meg a kórusmuzsika, különleges nyáresti hangulatot teremtve.

Ezt követően fáklyás kísérettel kezdetét vette a barangolás. A közös vonulás során az ünnephez kötődő dallamokat énekelte a folyamatosan bővülő tömeg.

Az első állomás a Honti Múzeum udvara volt. Itt adott koncertet az idén fennállásának hetvenedik évfordulóját ünneplő galántai Kodály Zoltán Daloskör. Műsorukban klasszikus dalok, kortárs versátirat és természetesen Kodály Zoltán műve is felcsendült.

A Kodály Zoltán Daloskört Józsa Mónika vezényelte.

A kóruséj második állomása az evangélikus templommal szembeni városliget volt. A park közepén kialakított egyedi nézőtéren a vendéglátó Musica Aurea Vegyeskar lépett fel.

Béres Gábor vezényletével színes műsorral kedveskedtek az érdeklődőknek. A kórusművek mellett bordalok és ismert könnyűzenei slágerek is felhangzottak.

A harmadik állomáson a budapesti Tarka Kórus énekelt. Az Oláh Annamária által vezetett világzenei kórus a zsinagóga udvarán magyar népdal-feldolgozások mellett többek között zsidó és spanyol dalokat adott elő.

A kóruséj hagyományait követve a három énekkarból összeállt egyesített kórus három kórusművel ünnepelte a rendezvénysorozatot.

Azokat a dalokat, amelyeket az est során közösen adtak elő, a nap folyamán tartott hangműhelyben tanulták be. A volt zsinagóga előtt mintegy nyolcvan kórustag énekelt együtt.

Az est a szentiváni tűzgyújtással zárult. A tábortűz fénye mellett, a kellemes nyári éjszakában, a pattogó szikrák teremtette egyedi hangulatban tartott örömzenélés méltó befejezése volt az idei kóruséj eseménynek.

Az esemény egyre népszerűbb: a helyiek mellett a környékről és a tágabb régióból is érkeznek érdeklődők.

A helyszínek közötti barangolás során a hallgatóság is bekapcsolódott a közös éneklésbe.

Emellett jutott idő kötetlen beszélgetésekre, ismerkedésre és a kórusok közötti tapasztalatcserére is.

A szervezők minden évben igyekeznek új, nem mindennapi koncerthelyszíneket találni. Az elmúlt években így már daloktól volt hangos a gyógyszertár udvara, egy étterem belső udvara, valamint a leendő Bartók Béla Kulturális Központ hátsó udvara is.

A 2023-as eseményről ITT írtunk, a 2024-es kóruséj összefoglalója ITT érhető el, a 2025-ös rendezvényről pedig ITT olvashatnak.

Pásztor Péter/Felvidék.ma