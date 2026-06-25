Mennyi folyadékra van szükségünk a nyári hőségben?

A megfelelő nyári folyadékbevitel kulcsfontosságú a kiszáradás megelőzésében, ilyenkor az embernek naponta körülbelül két-három liter folyadékot kell fogyasztania, zömmel tiszta vizet. Az idős korosztály legnagyobb problémája, hogy bár kevesebb a folyadék a szervezetükben, nyáron sem érzékelik szokásos módon a szomjúságérzetet. Hasonlóan a gyermekekhez, akik még nem rendelkeznek kellőképpen fejlett szomjúságérzési mechanizmussal, kínálni kell a folyadékot, hívták fel a figyelmet a Szlovák Közegészségügyi Hivatal (ÚVZ) szakemberei.

„Az optimális napi folyadékbevitel alapja a tiszta ivóvíz. Az édesített italok fogyasztását túlzott cukor- és koffeintartalmuk miatt korlátozni kell. Ezért az ásványvízzel kiegészített sima víz fogyasztása az ideális. A hőségben korlátozzuk a kinin-, koffein- és alkoholtartalmú italok fogyasztását, amelyek nem oltják a szomjúságot, viszont elősegítik a víz kiválasztását a szervezetből. Jeges italok helyett langyos italokat fogyasszunk” – javasolták.

Gyakrabban, kisebb adagokban, még a szomjúság érzésének jelentkezése előtt igyunk. Fontos, hogy az egész nap folyamán fogyasszunk folyadékot, folyamatosan és elegendő mennyiségben juttatva azt a szervezetbe.

„A kisgyermekeknek, akiknek a szomjúságérzetük még nem teljesen fejlett, gyakran kell megfelelő mennyiségű folyadékot adni. A gyerekek számára a tiszta ivóvíz a legalkalmasabb a szomjúság oltására; ezt szénsavmentes ásványvízzel és cukrozatlan gyümölcs- vagy gyógyteával váltakozva adagolhatjuk” – mondta Romana Kseňáková, a Szlovák Közegészségügyi Hivatal Gyermek- és Ifjúsághigiéniai Osztályának vezetője. Az ásványi anyagokkal dúsított szénsavas vizek, édesített italok, például kólák, mesterséges édesítőszereket tartalmazó italok vagy a kinintartalmú energiaitalok nem alkalmasak gyermekek számára.

„A gyümölcslevek fontos vitamin- és ásványianyag-források, de magas cukortartalmuk miatt hígítva, például 1:1 arányban vízzel, és csak a megfelelő folyadékbevitelt kiegészítéseként javasoljuk a fogyasztásukat” – tették hozzá.

A gyermek számára szükséges folyadékmennyiség az életkortól és a testsúlytól is függ. A kizárólag tejjel táplált csecsemőknek (körülbelül az élet hatodik hónapjáig) nem szükséges további folyadékot adni. A kisgyermekeknek és az óvodáskorú gyermekeknek naponta körülbelül 1,5 liter folyadékot kell fogyasztaniuk. Az iskoláskorú (hat és tizenegy év közötti) gyermekek számára az ajánlott napi folyadékbevitel körülbelül 1,8 és két liter között mozog.

„Ugyanakkor továbbra is érvényes, hogy a folyadékmennyiséget a külső hőmérséklethez és a fizikai aktivitáshoz kell igazítani” – hangsúlyozták.

Az idősek gyakran nem éreznek szomjúságot. A Szlovák Köztársaság tiszti főorvosa, Tatiana Červeňová rámutatott, hogy a napi folyadékszükséglet biztosítása rendkívül fontos számukra. A szervezetük kevesebb folyadékot tartalmaz, szerveik lassabban működnek, és nem képesek a folyadékot az anyagcseréből származó salakanyagokkal együtt kiválasztani. Azt is kiemelte, hogy az idősebb emberek nagyon gyakran szenvednek magas vérnyomástól, ezért óvatosnak kell lenniük az ásványvizek kiválasztásakor. „A vízben lévő magasabb nátriumkoncentráció ronthatja egészségi állapotukat”– tette hozzá. Számuk tiszta ivóvizet ajánlott, hozzátéve, hogy a gyümölcsitalok fogyasztása nem megfelelő viszonylag magas cukortartalmuk miatt.

NZS/Felvidék.ma/Teraz.sk