Home Kitekintő Az EU ismét 2027-ig meghosszabbította az Oroszország elleni gazdasági szankciókat
Kitekintő

Az EU ismét 2027-ig meghosszabbította az Oroszország elleni gazdasági szankciókat

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Fotó: MTI

Az Európai Unió újabb egy évvel, 2027. július 31-ig meghosszabbította az Oroszországgal szemben bevezetett gazdasági korlátozó intézkedések hatályát, válaszul Moszkva folytatódó, az ukrajnai helyzetet destabilizáló lépéseire – közölte az uniós tanács közleményében csütörtökön.

A korlátozó intézkedéseket az EU az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz lépésekre – a Krím elcsatolására – válaszul vezette be 2014 júliusában, eredetileg egyéves időtartamra, majd rendre meghosszabbította őket.

A gazdasági intézkedéseket 2022 februárja óta jelentősen kibővítették Oroszország Ukrajna elleni, „indokolatlan és illegális katonai agressziója” miatt.

A szankciók főként a pénzügyi, az energetikai és a védelmi ágazatra, valamint a kettős felhasználású termékek területére irányulnak. Kiterjednek a fegyverkiviteli és -behozatali tilalomra, a kettős felhasználású termékek katonai célokra vagy oroszországi katonai végfelhasználók részére történő kivitelére, továbbá korlátozzák Oroszország hozzáférését a kőolajtermelésben és -feltárásban felhasználható egyes érzékeny technológiákhoz és szolgáltatásokhoz.

Kiterjednek továbbá a tengeri úton szállított nyersolaj és bizonyos kőolajtermékek Oroszországból az EU-ba történő importjának vagy átadásának tilalmára, számos pénzügyi intézmény és kriptoszolgáltató tranzakciós tilalmára Oroszországban és más unión kívüli államokban, valamint számos, a Kreml által támogatott dezinformációs csatorna műsorszolgáltatási tevékenységének és engedélyeinek felfüggesztésére az Európai Unióban. Ezenkívül lehetővé teszi az EU számára, hogy fellépjen a szankciók megkerülése ellen.

A brüsszeli közleményben az uniós tanács kiemelte: az EU fenntartja a jelenlegi intézkedéseket, és készen áll továbbiak meghozatalára, amíg Oroszország folytatja jogsértő tevékenységét és a nemzetközi jog alapvető szabályainak megsértését, beleértve különösen az erőszak alkalmazásának tilalmát.

MTI/Felvidék.ma

Kapcsolódó cikkek

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Lavrov szerint még van lehetőség a tárgyalásos rendezésre

29 országból közel 20 ezer magyar fiatal kapcsolódik...

Barnier szerint az EU ajtaja nyitva áll, ha...

Putyin ismertette, Moszkva milyen feltételekkel tárgyalna Kijevvel

Fico a V4 csúcstalálkozón kijelentette, itt nem beszélnek...

Jógyakorlatok a Nyárádmentén

Autók Panamába, élelmiszer Szlovákiába – új alapokra helyezik...

Csicsói győzelem az országos prózaíró pályázaton

Elkezdődtek a nyári Erzsébet-táborok

Svájcban véget ért az Egyesült Államok és Irán...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma