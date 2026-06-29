Áhitat, közösség és jó hangulat – ismét megtelt élettel a nagyölvedi falunap

A nyári szünet kezdetét idén is együtt ünnepelte Nagyölved közössége. A rekkenő hőség miatt ugyan a program egy része a felújított, kultúrházba költözött, a nap azonban így is a közösségről, a hagyományokról és a jókedvről szólt.

Június 27-én ismét megrendezték a nagyölvedi falunapot, amely ezúttal a megszokottaktól némileg eltérő körülmények között zajlott. A kánikulai időjárás miatt a rendezvény első része nem a szabadtéri színpadon, hanem a 2025-ben felújított, klimatizált kultúrházban kapott helyet. A döntés helyesnek bizonyult: a nézőtér megtelt diákokkal, szülőkkel és érdeklődőkkel.

A helyi hagyományoknak megfelelően a falunap lelki útravalóval indult. Antala Éva református lelkipásztor és Sárai Attila esperesplébános áldása nyitotta meg az ünnepet, amelyet a Rozmaring Népdalkör fellépése követett. A közös éneklés méltó kezdete volt annak a napnak, amely ismét bebizonyította, hogy Nagyölveden a közösségi összetartozásnak komoly hagyományai vannak.

A kulturális műsort ezt követően az Ady Street zenekar lendületes koncertje színesítette, amely közel egy órán át szórakoztatta a közönséget és alaposan megalapozta a nap hangulatát. A nagyölvedi és szőgyéni dalárdák közös fellépése után a helyi alapiskola és óvoda tanulói vették birtokba a színpadot. A gyerekek műsora ezúttal is a közönség egyik kedvence volt.

Különleges színfoltot jelentett az iskola és az óvoda pedagógusainak humoros előadása, amely frappáns módon idézte fel, hogyan telik el egy tíz hónapos tanév. A jelenetek sok mosolyt csaltak a nézők arcára, hiszen a tanárok ezúttal saját szemszögükből mutatták be az iskola mindennapjait.

A rendezvényen részt vett Csenger Tibor, Nyitra megye alelnöke és Farkas Iván megyei képviselő, a Magyar Szövetség megyei frakciójának elnöke is, akik jelenlétükkel fejezték ki támogatásukat a helyi közösség iránt.

Ahogy enyhült a hőség, a programok visszaköltöztek a kultúrház melletti szabadtéri színpadra. A délután és az este során egymást váltották a fellépők: színpadra lépett Balázs Luca és a BB Duó, este pedig Siklósi és bandája, valamint Kocsis Tibor szórakoztatta a közönséget. A napot DJ Szaller utcabálja zárta, amely késő estig táncra hívta a falunap résztvevőit.

A falunap jó bizonyítéka annak, hogy a közösségi rendezvények sokkal többet jelentenek egyszerű szórakozásnál.

Találkozási alkalmat kínálnak a helyieknek, összehozzák a generációkat, és lehetőséget adnak arra, hogy a hagyományok mellett a közösség ereje is megmutatkozzon.

Nagyölveden ez idén sem volt másként: a hőség ugyan átírta a forgatókönyvet, a jó hangulatból azonban semmit sem vett el.

Kakas Pál/Felvidék.ma