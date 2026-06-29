Megjelent az „Ipoly parti mendemondák” – Lőrincz Sarolta Aranka és Gresina Ottó közös kiadványa

Az Ipolybalogon élő Lőrincz Sarolta Arankának, a Palóc nagyanyáink öröksége című könyvét követően, újabb értékmentő kiadványa látott napvilágot Ipoly parti mendemondák címen.

„Palóc dédanyáink könyvem anyagát gyűjtve találkoztam Gresina Ottóval Bátorfalun, aki Kóvár szülötte, így kerültem vele kapcsolatba. Az Ipolyhoz, szülőfalujához kapcsolódó történeteit új lakóhelyére, Bátorfaluba is vitte magával. Mezőgazdasági technikumot végzett, de alapiskoláit Ipolybalogon, magyar tannyelvű iskolában végezte.

Szerelmese lett az olvasásnak, a könyveknek és írói vénája, különleges humora meg is mutatkozik a könyvben található történeteiben, írásaiban. A magyar múlt, a történelem és szűkebb pátriájának eredete, története fogta meg, és ebből számos ismeretet gyűjtött. Ezekből adott át sok érdekes történetet nekem, a Palóc dédanyáink kelengyés ládájába, mint például az Arany ökröcskék mondáját”

– tudtuk meg Arankától, aki így folytatta a könyv bemutatását:

„Így talált egymásra Ipolybalog és Kóvár, a két kis palóc falu, ahol a régmúlt paraszti világa szerencsére még többekben él. Igaz, hogy már az 1960-as évek végére ez a világ a darabjaira hullott, de az emberek emlékezetében szerencsére megmaradt. Kóvár és Ipolybalog régi történeteit, eseményeit, mendemondáit, gyermekkori emlékeinket raktuk bele a könyvbe, kiegészítve régi fényképfelvételekkel és a két falu eredetével. Mivel Gresina Ottó nem volt járatos a könyvkiadásban, ehhez nyújtottam neki segítséget és bővítettem ki a könyv anyagát saját írásaimmal, verseimmel.”

Az Ipoly, mint határfolyó, a partján élő palócokat már évszázadok óta összeköti, de sajnos a Trianoni békediktátum óta el is választja. Számos történet, mese és monda fűződik a folyóhoz, vagy inkább az itt élő emberekhez. A történelem viharai elmúltak felette, de a folyó maradt, őrizve a régiek emlékét, akiknek életét nagyban befolyásolta az évszakok változásaival és az ünnepkörök fordulásaival.

Ezeket az emlékeket, szokásokat, történéseket örökítette meg Lőrincz Sarolta Aranka eddig megjelent kiadványaiban, melyek az elmúlt időszakban kerültek az olvasók elé.

„Az Ipoly parti mendemondák könyv talán még az utolsó dokumentum, amely betekintést tud adni az olvasónak abba a régmúlt világba, amely már csak helyi történelem, vagyis csak egyes emberek emlékiben él tovább”

– vallja a szerző, Lőrincz Sarolta Aranka, aki számos kitüntetés és díj tulajdonosa.

Elnyerte az Önkormányzat Szent Korona Ünnep emlékérmet, a Magyar Kultúra Lovagja címet, a Csemadok Hétköznapi Hőse címet, a Csemadok Közművelődési Díjat, a VII. Palóc világtalálkozó alkalmával, a Szeder Fábián Életmű-díjat, a Falvak Kultúrájáért Alapítványtól a Magyar Kultúra Lovagja címet, a felvidéki magyarság érdekében végzett közéleti tevékenységéért a Szent István – Díj emlékérem kitüntetését.

A kis példányszámban megjelent könyv az olvasni szerető, és a palóc múlt történelme iránt érdeklődők számára igazi csemege és szellemi érték.

A könyv borítója Mgr. Czibulya Márk felvétele és munkája, lektorálta Mgr. Németh Ágota. A könyvet az érdeklődők Lőrincz Sarolta Arankánál vásárolhatják meg.

Lőrincz Sarolta írásai megjelennek a Felvidék. ma hírportál Múltidéző rovatában és a Remény katolikus hetilap hasábjain.

Eddig megjelent könyvei:

Adventtől adventig 2009 – Népszokások, hagyományok Ipolybalogon

Hétköznapi hazaszeretet 2011 – Visszaemlékezések a 2. világháború idejéről

Hétköznapi történelem határkövei 2014 – Visszaemlékezések az 1938-as és a 2. világháború idejéről

Kazy Lázár és a Jövőbelátó Angyal 2014 – Egy százéves napló feldolgozás

Mesekosár csudakosár 2016 – Palóchoni mesék, versek

Póka Halas bácsi meséi 2019

A Csehszlovák (Szocialista) Köztársaság katonája voltam 2018

Haza a senki földjén 2019 – Ipolybalogi történetek egy fiatal legény életéről

Tündérmesék Sári néne kosarából 2023

Szeretetmorzsák 2024 – Vallásos írások, versek, melyek a Remény hasábjain jelentek meg

Palóc dédanyáink kelengyés ládája 2025 – Népi gyermekjátékok, hagyományok, hiedelmek, szokások, gasztronómia, népviselet, hímzésminták, tájszavak a középső Ipolymenti falvakból.

Berényi Kornélia/Felvidék.ma