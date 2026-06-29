Egyes iskolákban hétfőn van a bizonyítványosztás, a többiben kedden

Hivatalosan június 30-án, kedden ér véget a tanév az összes iskolában, de néhol már pénteken átadták a bizonyítványokat, és több helyen erre ma kerül sor – tájékoztatta a TASR-t az oktatási tárca kommunikációs és marketingosztálya. Hozzátette, hogy ez nem minisztériumi döntés volt.

A korábbi tanévzárást a május 8-i államünnep – amikor ugyan ünnepnap volt, de munkaszüneti nap nem – ledolgozásáért járó pótszabadnap kiadásával, valamint egyéb szervezési és működtetési okokkal indokolják az iskolák.

Összesen 749 091 tanuló és diák veszi át az év végi bizonyítványát, a speciális iskolákat is beleértve. Közülük 522 022 alapiskolás, 227 069-en pedig középiskolások. 61 757 kiselsős most kapja meg az első bizonyítványát.

A tanulók száma alapján az ország legnagyobb alapiskolája a stomfai Ján Nálepka Százados Alapiskola 1460 diákkal, a legnagyobb középiskola pedig a pozsonyi Bilík utcai Gimnázium 1183 diákkal.

A 2025/2026-os tanévben az oktatási minisztérium adatai szerint 68 630 tanár dolgozott az alap- és középiskolákban.

„A nyári szünetben a pedagógusok a Munka törvénykönyv szerint járó rendes szabadságukat töltik, de a szünet egy részét az új tanév előkészítésére, képzésekre, papírmunkára és az iskola működésével kapcsolatos egyéb teendőkre fordítják”

– tette hozzá a minisztérium.

A diákok júliusban és augusztusban nyári szüneten lesznek, a 2026/2027-es tanév szeptember elején kezdődik.

TASR/Felvidék.ma