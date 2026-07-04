Home Itt és Most Fico szerint az ankarai NATO-csúcs nem kötelezhet minket Ukrajna anyagi támogatására
Itt és Most

Fico szerint az ankarai NATO-csúcs nem kötelezhet minket Ukrajna anyagi támogatására

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Fotó: Robert Fico Facebook-oldala

A jövő heti ankarai NATO-csúcs döntései nem kötelezhetik Szlovákiát arra, hogy részt vegyen az Ukrajna katonai támogatását célzó pénzügyi alapban – jelentette ki a TASR-nek Robert Fico (Smer-SD) kormányfő, miután levélben egyeztetett Mark Rutte NATO-főtitkárral.

Megismételte, hogy a szlovák kormány szerint nem létezik katonai megoldása az ukrajnai konfliktusnak.

„Az a terv, hogy elfogadjanak egy politikai nyilatkozatot egy újabb, 70 milliárd eurós Ukrajnának szánt támogatásról az Oroszország elleni háborúban”

– mondta Fico a TASR-nek. Hozzátette, Szlovákia kész továbbra is humanitárius segítséget nyújtani, és folytatja a szlovák-ukrán együttes kormányülések előkészítését, de semmilyen katonai támogatást célzó pénzügyi alapban nem fog részt venni.

Fico a NATO-főtitkárnak írt július 1-jei levelében reményét fejezte ki, hogy

„az ankarai NATO-csúcs zárónyilatkozata kapcsán nem lesz semmilyen félreértés, és teljes mértékben tiszteletben tartják a szlovák kormány szuverén álláspontját”.

Rutte július 2-i válaszlevelében az írta: a csúcstalálkozó zárónyilatkozata egy olyan politikai-stratégiai nyilatkozat, amelyben mind a 32 tagállam vezetője egyetért.

„A csúcstalálkozó zárónyilatkozata semmilyen módon nem határozza meg előre az egyes szövetségesek – köztük az Önök országának – szuverén döntéseit Ukrajna támogatásával kapcsolatban”

– közölte a NATO főtitkára.

Fico a TASR-nek hozzátette, azt ő nem tudja megakadályozni, hogy Németország vagy Franciaország hitel nyújtson Ukrajnának, de Szlovákia ehhez nem csatlakozik, mint ahogy az Európai Unió 90 milliárd eurós kölcsönéhez sem csatlakozott.

„A zárónyilatkozatból egyetlen tagállamra nézve sem vezethető le kötelező érvényű vállalás. Így ahogy az Európai Unió hitele esetében, úgy ennél a kötelezettségvállalásnál is az a helyzet, hogy azt a NATO-tagállamoknak csak egy bizonyos csoportja akarja elfogadni”

– szögezte le Fico.

TASR/Felvidék.ma

Kapcsolódó cikkek

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Az elvégzett munkára és a személyes jelenlétre építi...

Balogfala kivételével mindenhol időben megnyíltak a népszavazási szavazóhelyiségek

Elkezdődött a népszavazás, 22 óráig lehet szavazni

Idén eddig 45 törvényt fogadott el a parlament

Fico: A pozsonyi repülőtérnek el kell készítenie a...

Kistérségi tervezés és adatalapú oktatáspolitika – szakmai fórum...

Ne erőltessék rá a Csallóközre a szélerőműparkokat!

Rekordévet zárt a pozsonyi repülőtér

Szlovákiában kritikus fontosságú nyersanyagok után kutatnak

Kávét mesélni – interjú Szabó Péter ipolysági kávépörkölővel,...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma