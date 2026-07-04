Fico szerint az ankarai NATO-csúcs nem kötelezhet minket Ukrajna anyagi támogatására

A jövő heti ankarai NATO-csúcs döntései nem kötelezhetik Szlovákiát arra, hogy részt vegyen az Ukrajna katonai támogatását célzó pénzügyi alapban – jelentette ki a TASR-nek Robert Fico (Smer-SD) kormányfő, miután levélben egyeztetett Mark Rutte NATO-főtitkárral.

Megismételte, hogy a szlovák kormány szerint nem létezik katonai megoldása az ukrajnai konfliktusnak.

„Az a terv, hogy elfogadjanak egy politikai nyilatkozatot egy újabb, 70 milliárd eurós Ukrajnának szánt támogatásról az Oroszország elleni háborúban”

– mondta Fico a TASR-nek. Hozzátette, Szlovákia kész továbbra is humanitárius segítséget nyújtani, és folytatja a szlovák-ukrán együttes kormányülések előkészítését, de semmilyen katonai támogatást célzó pénzügyi alapban nem fog részt venni.

Fico a NATO-főtitkárnak írt július 1-jei levelében reményét fejezte ki, hogy

„az ankarai NATO-csúcs zárónyilatkozata kapcsán nem lesz semmilyen félreértés, és teljes mértékben tiszteletben tartják a szlovák kormány szuverén álláspontját”.

Rutte július 2-i válaszlevelében az írta: a csúcstalálkozó zárónyilatkozata egy olyan politikai-stratégiai nyilatkozat, amelyben mind a 32 tagállam vezetője egyetért.

„A csúcstalálkozó zárónyilatkozata semmilyen módon nem határozza meg előre az egyes szövetségesek – köztük az Önök országának – szuverén döntéseit Ukrajna támogatásával kapcsolatban”

– közölte a NATO főtitkára.

Fico a TASR-nek hozzátette, azt ő nem tudja megakadályozni, hogy Németország vagy Franciaország hitel nyújtson Ukrajnának, de Szlovákia ehhez nem csatlakozik, mint ahogy az Európai Unió 90 milliárd eurós kölcsönéhez sem csatlakozott.

„A zárónyilatkozatból egyetlen tagállamra nézve sem vezethető le kötelező érvényű vállalás. Így ahogy az Európai Unió hitele esetében, úgy ennél a kötelezettségvállalásnál is az a helyzet, hogy azt a NATO-tagállamoknak csak egy bizonyos csoportja akarja elfogadni”

– szögezte le Fico.

TASR/Felvidék.ma