Trump fontolóra veszi Törökország visszaengedését az F–35-ös programba

Az Egyesült Államok megfontolja az F–35-ös vadászrepülőgépek Törökországnak történő értékesítését, és Ankara ismét bekapcsolódhat a repülőgépek fejlesztési és beszerzési programjába – jelentette be Donald Trump amerikai elnök kedden Ankarában.

Trump a NATO-csúcstalálkozót megelőzően Recep Tayyip Erdoğan török elnökkel folytatott kétoldalú megbeszélést. Az amerikai elnök közölte, hamarosan döntés születhet arról, hogy Washington eladja-e a korszerű vadászrepülőgépeket Törökországnak.

„Ezt a döntést meg fogjuk hozni. Nagyszerű repülőgépről van szó, messze a legjobbról, és mindenképpen mérlegelni fogjuk a lehetőséget” – mondta Trump.

Hozzátette, az Egyesült Államok és Törökország kapcsolatai jelenleg jobbak, mint korábban.

A The New York Times már hétfőn arról írt, hogy Trump várhatóan közli Erdoğannal: Ankara ismét csatlakozhat az alacsony észlelhetőségű technológiával készülő F–35-ös vadászrepülőgépek fejlesztési és beszerzési programjához.

Az Egyesült Államok azt követően zárta ki Törökországot a programból, hogy Ankara 2019-ben megvásárolta az orosz Sz–400-as légvédelmi rendszert. Washington később szankciókat is bevezetett Törökországgal szemben, az amerikai kongresszus pedig megtiltotta az F–35-ösök eladását Ankarának.

Trump kedden annak lehetőségéről is beszélt, hogy Törökország mentesülhet az orosz légvédelmi rendszer beszerzése miatt bevezetett amerikai szankciók alól.

Egyelőre azonban nem világos, hogy az elnök miként kívánná áthidalni a vadászrepülőgépek eladására vonatkozó kongresszusi tilalmat.

Az amerikai elnök egyúttal méltatta az Egyesült Államok és Törökország közötti szoros kapcsolatokat. Ismét bírálta ugyanakkor a NATO több nyugati tagállamát, köztük az Egyesült Királyságot, Olaszországot, Németországot és Franciaországot az iráni konfliktus idején tanúsított elutasító magatartásuk miatt.

Felvidék.ma/MTI/TASR