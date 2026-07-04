Králiky községben adta le a szavazatát az államfő

Králiky faluban adta le szavazatát Peter Pellegrini államfő, a Besztercebányai járásban – tájékoztatta a TASR-t az elnöki hivatal kommunikációs osztálya.

„Állampolgárként, politikusként, emberként megvan a saját véleményem a mai népszavazásról. Államfőként kötelességem tiszteletben tartani ezt az intézményt. Az alkotmány biztosítja a közügyekbe való közvetlen beleszólást népszavazás útján, én pedig tiszteletben tartom mindenki jogát élni ezzel a lehetőséggel” – jelentette ki az államfő.

Reggel 7-kor nyitottak ki a szavazóhelyiségek és elkezdődött a tizedik népszavazás Szlovákia történetében.

Két kérdésről dönthet a lakosság, az egyik bizonyos életjáradékok, például Robert Fico (Smer-SD) kormányfő életjáradékának eltörlése, a másik a Különleges Ügyészi Hivatal és a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség újbóli létrehozása. Este tízig lehet szavazni.

TASR/Felvidék.ma