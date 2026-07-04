Home Itt és Most Králiky községben adta le a szavazatát az államfő
Itt és Most

Králiky községben adta le a szavazatát az államfő

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Peter Pellegrini köztársasági elnök (Fotó: Szalai Erika/Felvidék.ma archív)

Králiky faluban adta le szavazatát Peter Pellegrini államfő, a Besztercebányai járásban – tájékoztatta a TASR-t az elnöki hivatal kommunikációs osztálya.

„Állampolgárként, politikusként, emberként megvan a saját véleményem a mai népszavazásról. Államfőként kötelességem tiszteletben tartani ezt az intézményt. Az alkotmány biztosítja a közügyekbe való közvetlen beleszólást népszavazás útján, én pedig tiszteletben tartom mindenki jogát élni ezzel a lehetőséggel” – jelentette ki az államfő.

Reggel 7-kor nyitottak ki a szavazóhelyiségek és elkezdődött a tizedik népszavazás Szlovákia történetében.

Két kérdésről dönthet a lakosság, az egyik bizonyos életjáradékok, például Robert Fico (Smer-SD) kormányfő életjáradékának eltörlése, a másik a Különleges Ügyészi Hivatal és a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség újbóli létrehozása. Este tízig lehet szavazni.

TASR/Felvidék.ma

Kapcsolódó cikkek

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Nyugodtan zajlik a népszavazás, minden rendben működik

Az elvégzett munkára és a személyes jelenlétre építi...

Fico szerint az ankarai NATO-csúcs nem kötelezhet minket...

Balogfala kivételével mindenhol időben megnyíltak a népszavazási szavazóhelyiségek

Elkezdődött a népszavazás, 22 óráig lehet szavazni

Idén eddig 45 törvényt fogadott el a parlament

Fico: A pozsonyi repülőtérnek el kell készítenie a...

Kistérségi tervezés és adatalapú oktatáspolitika – szakmai fórum...

Ne erőltessék rá a Csallóközre a szélerőműparkokat!

Rekordévet zárt a pozsonyi repülőtér

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma