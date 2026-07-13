Július 23-ig pályázhatnak a külhoni magyar hallgatók a Collegium Talentum programjára

A Sapientia Hungariae Alapítvány meghirdette a Collegium Talentum 2026–2027-es tanévre szóló pályázatát. A program célja a felsőoktatásban tanuló külhoni magyar fiatalok szakmai munkájának támogatása, a magyar nyelvű kutatás ösztönzése, valamint a szülőföldön való értelmiségi érvényesülésük segítése. A pályázatok benyújtási határideje 2026. július 23., csütörtök 23.59 óra, magyarországi idő szerint.

Elsősorban azok a külhoni magyar fiatalok jelentkezhetnek, akik a 2026–2027-es tanév első félévétől PhD- vagy DLA-hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek. MA- és MSc-hallgatók, valamint az osztatlan képzések utolsó két évében tanulók is pályázhatnak, a kiválasztás során azonban a doktori képzésben részt vevők elsőbbséget élveznek. Magyarországi intézményben mesterképzést végző külhoni magyar hallgató nem nyújthat be pályázatot.

Amennyiben a jelentkező tanulmányait nem a saját országában folytatja, igazolnia kell, hogy kutatói vagy szakmai munkája saját országának intézményi közegéhez is kapcsolódik. A Magyarországon doktoráló pályázónak külön igazolást kell csatolnia arról, hogy kutatómunkája elsősorban szülőföldjén valósul meg, és beilleszkedett az ottani szakmai közegbe.

Ösztöndíj és szakmai támogatás

A programban várhatóan 55 hallgató részesülhet támogatásban. A hallgatói ösztöndíj összege legalább havi 100 ezer forint, legfeljebb tíz hónapon keresztül. A program emellett tutori segítséget, közösségfejlesztő képzéseket, szakmai és kulturális programokat biztosít. Támogatás igényelhető olyan nemzetközi konferenciák útiköltségéhez, szállásához és részvételi díjához is, amelyeken a hallgató előadással vagy poszterrel szerepel, továbbá sikeres nyelvvizsga esetén megtéríthető a vizsgadíj.

A támogatás részben utófinanszírozású: az ösztöndíjat lezárt félévenként, a munkaterv teljesítését és a szakmai beszámoló elfogadását követően fizetik ki. A pályázóknak számolniuk kell azzal is, hogy a program tanévenként egy sikeres nyelvvizsga letételét, valamint a szakmai találkozókon való részvételt írja elő.

Kizárólag elektronikusan lehet pályázni

A pályázatot kizárólag a Collegium Talentum honlapjának Pályázok menüpontjában lehet benyújtani, előzetes regisztráció után. A jelentkezőnek ki kell töltenie valamennyi kérdést, fel kell töltenie a kötelező mellékleteket, majd a Beküld gombbal véglegesítenie kell a pályázatot. A megkezdett pályázat a beküldésig módosítható, véglegesítés után azonban már nincs lehetőség változtatásra.

A pályázati felhívás szerint a kötelező dokumentumok beszerzése hosszabb időt vehet igénybe, ezért a jelentkezőknek azt tanácsolják, hogy ne hagyják a regisztrációt és a benyújtást az utolsó napokra. A kitöltés során érdemes rendszeresen használni a mentés funkciót, hogy elkerüljék az adatvesztést.

Ezeket a dokumentumokat kell előkészíteni

A pályázathoz a kiírásban meghatározott sablon alapján elkészített szakmai önéletrajzot és – az érintett pályázói kör esetében – legfeljebb 3000 karakteres szakmai jövőképet kell csatolni. Szükség van továbbá a 2026–2027-es tanévre szóló hallgatói jogviszony igazolására, vagy az ezt ideiglenesen helyettesítő nyilatkozatra, a legmagasabb végzettséget igazoló okirat másolatára, a nyelvvizsga-bizonyítványra és szakmai ajánlásra.

Ha a következő tanévre szóló hallgatói igazolás a pályázat beadásakor még nem áll rendelkezésre, egy aláírt nyilatkozat is benyújtható. Sikeres pályázat esetén azonban a támogatási szerződés csak az eredeti jogviszony-igazolás bemutatása után köthető meg. Az aktív hallgatói vagy elfogadott doktorjelölti jogviszonynak legkésőbb 2026 novemberéig létre kell jönnie.

A nem magyar vagy angol nyelvű iratokhoz magyar fordítást is csatolni kell. A fordításnak nem kell hitelesnek vagy teljes körűnek lennie: elegendő a dokumentum lényegi tartalmának magyar nyelvű ismertetése, amelyet maga a pályázó is elkészíthet.

Komáromban hallgatják meg a szlovákiai pályázókat

A pályázatok feldolgozása, elbírálása, az esetleges hiánypótlások bekérése és a szóbeli meghallgatásokról szóló értesítés a beadást követő négy hétben zajlik. A szlovákiai jelentkezők személyes meghallgatását várhatóan 2026. szeptember 8-án, Komáromban tartják. A bizottság a szakmai munkaterv, az önéletrajz, a szakmai jövőkép és az ajánlás mellett a korábbi tanulmányi eredményeket, publikációkat és igazolt nyelvismeretet is értékeli.

A pályázat benyújtásával és az eljárással kapcsolatos kérdésekben a Collegium Talentum Programiroda a ct@sha.hu e-mail-címen és a +36 20 425 5053 telefonszámon ad felvilágosítást. A teljes pályázati kiírás, a kitöltendő sablonok és a pályázati felületen megválaszolandó kérdések a program honlapján érhetők el. (Collegium Talentum – SHA)

SZE/Felvidék.ma