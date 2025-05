Az év elején enyhébben emelkedtek az albérletárak – Eperjes volt a kivétel

2025 első negyedévében az albérletárak emelkedése országos szinten lelassult, egyes városrészekben és megyeszékhelyeken pedig kisebb „korrekció” is történt. Az előző év azonos időszakához képest azonban még így is 8–9 százalékos átlagos drágulást mutat a bérleti díjak alakulása. Egyedül Eperjes lógott ki a sorból, ahol minden lakástípus esetében negyedéves szinten is áremelkedést regisztráltak – derül ki a Trhové reporty elemzéséből, amelyet a Nehnuteľnosti.sk elnevezésű ingatlanportál tett közzé.

Eperjesen a háromszobás lakások bérleti díjai csaknem 11 százalékkal emelkedtek az előző negyedévhez képest, a kétszobás lakásoké 5 százalékkal, míg az egyszobásaké 9 százalékkal. A portál számításai szerint ez 40 és 70 euró közötti havi drágulást jelent az év első három hónapjában.

„Az eperjesi ingatlanpiac növekedésnek indult, amit már nemcsak az eladási, hanem a bérleti árak is tükröznek. Valószínűleg szerepet játszanak ebben a bejelentett beruházások is, amelyek hosszú ideje várt fejlődést hozhatnak a városnak. Mindez arra utal, hogy egy hosszabb távon is érvényesülő trend kezdődhet”

– nyilatkozta Michal Pružinský, a Nehnuteľnosti.sk elemzője.

Áremelkedést tapasztaltak Pozsony belvárosában is, ahol az egyszobás lakások átlagos bérleti díja 8,2 százalékkal nőtt, és így elérte a havi 660 eurót. Trencsénben szintén az egyszobás lakások drágultak, itt 6,8 százalékos emelkedést regisztráltak.

Más volt ugyanakkor a helyzet a háromszobás lakásoknál. A Nehnuteľnosti.sk adatai szerint ezek bérleti díjai több helyen stagnáltak vagy csökkentek. Pozsonyban például 1–6 százalék közötti visszaesést mértek a nagyobb lakások esetében. Hasonló tendenciát figyeltek meg Nagyszombatban és Zsolnán is.

A többi városban a háromszobás lakások árai többnyire változatlanok maradtak, vagy csak enyhén emelkedtek. Eperjes azonban itt is kivételt jelentett: ott átlagosan 70 euróval nőttek a bérleti díjak ebben a kategóriában.

„A legfrissebb adatok alapján úgy tűnik, hogy a bérleti díjak növekedése után most stabilizálódás következik. Látunk kisebb növekedéseket, de ugyanúgy csökkenéseket is – ez arra utal, hogy a tulajdonosok és bérlők számára is elfogadható ár valahol a kettő között található. Ugyanakkor az is egyértelmű, hogy a pozitív hírek jelentős hatással lehetnek a helyi piacokra, ahogyan azt Eperjes példája is mutatja”

– tette hozzá Pružinský.

BN/Felvidék.ma/Teraz.sk