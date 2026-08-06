Urunk színeváltozásának ünnepe – augusztus 6.

Jézus megdicsőülésének helye a keresztény hagyomány szerint a galileai Tábor-hegy volt. Ez 662 méter magas hegy, Názárettől keletre, mintegy 10 kilométerre. A hegyre Szent Ilona császárnő a Megváltó templomát és két kápolnát építtetett.

Felszentelésük napja, augusztus 6-a volt, ennek a napnak emlékére üli az egyház Urunk színeváltozása ünnepét, melynek latin neve: transfiguratio.

Az ünnepet az Érdy-kódexben Úr színe változatja, a Müncheni-kódex naptárában Úrnak megváltozása, illetve Jézus táborhegyi színváltozásának ünnepe néven említik, melyet a Lukács evangéliuma 9.28-9.32 versében így olvashatunk:

„Történt pedig e beszéd után mintegy nyolc nappal, hogy maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, és felment a hegyre imádkozni. Miközben imádkozott, arcának színe elváltozott, a ruházata fehér lett és fényben sugárzó. És íme, két férfi beszélgetett vele, Mózes és Illés, akik dicsőségben megjelentek, és beszéltek az ő eltávozásáról, amelyet Jeruzsálemben készült beteljesíteni. Pétert és a vele lévőket elnyomta az álom. Amikor felébredtek, látták dicsőségét, és a két férfit, akik ott álltak vele.”

A keleti egyház már a 6. században megülte, és karácsony, húsvét, pünkösd után ezt az ünnepet a legszentebbnek tartja. A nyugati egyházban az első ezredforduló közeledtével kezdték ünnepként számontartani, összefüggésben Krisztus 1000-re várt visszatértével.

Az ünnepnek van magyar vonatkozása is. Hivatalos ünneppé III. Calixtus pápa emelte annak emlékére, hogy Hunyadi János a keresztes hadat toborzó Kapisztrán Szent János segítségével 1456-ban felszabadította a török ostrom alól Nándorfehérvárt, a Magyar Királyság déli végvárát. Ezt a győzelmet hirdeti a déli harangszó is.

A két időpont egybeesése azzal magyarázható, hogy az 1456. július 22-ei győzelem híre két héttel később, épp augusztus 6-án érkezett a pápai udvarba.

Horváth István Sándor egyházíró, így vall az ünnep kapcsán:

„Az egyházi igehirdetésben évszázadok óta párhuzamba állítjuk a színeváltozás eseményét a Getszemáni-kertben történtekkel. Jézus most a Tábor-hegyre, a másik esetben az Olajfák hegyére ment fel. Mindkét alkalommal ugyanazt a három kiválasztott apostolt viszi magával. E hasonlóságok alapján állíthatjuk, hogy a színeváltozás előrevetíti Jézus szenvedését, amely a Getszemáni-kertben történt vérrel verítékezésével vette kezdetét. Az esemény emellett előre jelzi Jézus feltámadását is. Most is megdicsőült, átváltozott alakban mutatta meg magát az apostoloknak, és a feltámadáskor is a megdicsőült testben megjelenő Jézussal találkozhatnak a feltámadás tanúi. E párhuzamot erősíti, hogy Máté és Lukács evangélista írása szerint az apostolokkal közölt tilalom a feltámadás napjáig szól, és nem más, mint Krisztus isteni természetének kinyilatkoztatása, mellyel a tanítványok hitét erősítette szenvedései előtt.”

Ezt a párhuzamot öntötte rímekbe Juhász Gyula magyar költő A Tábor hegyén című versében:

Ez volt hegye az elragadtatásnak.

Nagy, napsütéses, tömjénes vasárnap,

Ünnepe az életnek, a csodának.

Aranyos arccal fölnézett a Mester,

Ruhája hónál tündöklőbb ezerszer,

Ó, ily fehér még nem volt eddig ember!

Jött Mózes, aki eltűnt, mint egy álom,

Illés, ki elszállt lángoló batáron

S három tanítvány, boldog halaványon.

És monda egy: Mi szép, mi szép az élet,

Mi mély, mi nagy, mi gyönyörű ma Véled,

Építsünk hármas hajlékot tinéktek!

Nem szólt a Mester. A fény és a mámor

Elrebbent mirhaillatként arcáról

S lenézett a hegy napos magosából…

És lenn, ahol a Golgota vet árnyat,

Látta a méla, néma olajfákat,

Hol nemsokára lelke holtrabágyad!

Forrás: katolikus.hu, Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium

Berényi Kornélia/Felvidék.ma