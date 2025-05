A belügyminisztérium javaslata szerint csak a parlamentbe jutó pártok kapnának állami támogatást. Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) belügyminiszter közlése szerint egyelőre csak megnyitják ezt a kérdést, a tervezetet tárcaközi egyeztetésre bocsátják. Emellett a pártok állami támogatását 30%-kal csökkentenék, ha az államháztartási hiány eléri vagy meghaladja a GDP 3%-át.

A parlamenti választáson induló pártoknak magasabb összeget kellene letétbe helyezniük: a jelenlegi 17 ezer euró helyett 50 ezer eurót. Az európai parlamenti választáson 1700 euró helyett 25 ezer lenne a kaució. A pártok legfeljebb ötévente módosíthatnák az elnevezésüket.

„Javasoljuk, hogy kevesebb pénzt kapjanak a politikai pártok ezekben a nehéz időkben. Ha az államháztartási hiány mértéke eléri vagy meghaladja a GDP három százalékát, 30 százalékkal kellene csökkenteni a hozzájárulások összegét”

– mondta Šutaj Eštok, hozzátéve, nem visszamenőlegesen, csak a módosítás hatályba lépése után alkalmaznák a módosítást.

„Becsléseink szerint ezzel az intézkedéssel három év alatt 32 millió eurót takaríthatna meg az állam”

– mondta a miniszter, és közölte, a számítási módszertan módosítását nem tervezik.

Csak a parlamenti pártok lennének jogosultak az állami hozzájárulásra, a jelenlegi három százalékról a szavazatok öt százalékának megszerzéséhez kötnék a támogatás kifizetésének feltételét.

Šutaj Eštok nem tartja jó megoldásnak, hogy ötről hét százalékra emeljék a parlamentbe jutás küszöbét, de azt mondta, nyitott az eszmecserére.

A miniszter úgy fogalmazott, nem aggódik amiatt, hogy olyan pártoknak kedvezne a változtatás, amelyek mögött oligarchák állnak.

Egy erre vonatkozó, a lobbizásról szóló törvény is kidolgozás alatt áll a minisztériumban

– mondta, és a politikai rendszer demokratizálásának nevezte a tervezetet.

A pártok a bejegyzéstől vagy az utolsó változtatástól számított öt éven belül nem változtathatnák meg a nevüket vagy a párt nevének rövidítését.

Ezzel akarja megakadályozni a belügyminisztérium a pártokkal való kereskedést, azt, hogy egyes szervezetek megvásárolhassanak és átnevezhessenek egy pártot, ahelyett, hogy aláírásokat gyűjtenének egy új párt megalakításához.

A javaslat tárcaközi egyeztetésére a jövő héten kerülhet sor.

Šutaj Estok szerint a Hlas-SD kész tárgyalni a Robert Fico (Smer-SD) miniszterelnök által előterjesztett változtatásokról.

A Hlas-SD elnöke szerint a konszolidációban részt kellene venniük a politikusoknak is. Kész tárgyalni a minisztériumok és a hivatalok számáról is, például arról, szüksége van-e Szlovákiának a Monopóliumellenes Hivatalra és a Közbeszerzési Hivatalra is. Hozzátette, Csehország példáját követve egy hivatalt kellene létrehozni.

