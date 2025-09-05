Jövőre újra megrendezik a világhírű akadályversenyt Komáromban

Az idei sikeres kezdés után jövőre folytatódik a világ egyik legismertebb sportkihívása Komáromban. A Spartan Race indulói 2026-ban is megpróbálhatják bevenni a komáromi erődöt.

A Spartan Race idén májusban első alkalommal került megrendezésre a komáromi erődben, amely során közel 4500 induló teljesítette a távot. Közülük 1200 gyerek vett részt a versenyen, ami a szlovákiai futamokon, egy napon belül rekordnak számított. A távot teljesítette a 85 éves komáromi Farkas Jenő is, aki a legidősebb indulóként szintén rekordot döntött.

Az akadályverseny során nemcsak az erőd kínált izgalmas kihívásokat, de a Vág vizében is teljesíteni kellett különböző kihívásokat. A nagy nemzetközi érdeklődésre és a várossal való jó együttműködésre való tekintettel a Spartan Race 2026-ban is visszatér – tájékoztatott a Komáromi Városi Hivatal. Az ezzel kapcsolatos szerződést szeptember elsején írták alá a felek a városházán, majd pár nappal később lett hivatalos a meghirdetett versenyidőpont.

Július 4-én kerül sor a komáromi futamokra, amelyek új kihívásokat kínálnak, kihasználva a várost szegélyező, két erős folyó, a Duna és a Vág adottságait. Jövőre Sprint, Super, Charity és Kids versenyszámokban is lehet nevezni. A hivatalos nevezés lehetősége nemsokára indul.

SZE/Felvidék.ma