Az Isten szolgája Esterházy János vándorkiállítás a lengyelországi Kárpátalján

Új állomásra érkezett az Isten szolgája Esterházy János emlékkiállítás Lengyelországban, amely július óta a kelet-lengyelországi Wiśniowa településen lévő Járási Kulturális Központban volt látható. Az itt lévő művészeti galéria annak a Mycielski családnak a birtokán található, amelynek egyik férfitagja, Franciszek Mycielski feleségül vette Esterházy János testvérhúgát Máriát. A fiatal házasok az itteni Mycielski kastélyban kezdték el házaséletüket, majd a család Węgierka-i birtokára költöztek. A węgierkai udvarház 2. világháború alatti elpusztulása után Esterházy Mycielska Mária, gyermekeivel Esterházy János újlaki kastélyába menekült, ahol egészen 1957-ig tartózkodott, s így vált legfontosabb tanújává fivére szenvedéstörténetének. Esterházy János a Mycielski család wiśniowai és węgierkai birtokán is többször megfordult életében.

A kulturális központban, augusztus 31-én megrendezett kiállítászáró ünnepségen bemutatásra került Grzegorz Kubaszko: Esterházy János, a kitörölhetetlen történet című dokumentumfilmje. (A film mindenki számára hozzáférhető az alábbi weboldalon, több nyelven is feliratozva. Ezt követően Mikóczy Dénes képzőművész, a kiállítás kurátora ismertette a kiállítás létrejöttének körülményeit.

Elmondta, hogy az alkotók Isten szolgája életből, szenvedéstörténetéből merítettek ihletet, mely azóta is sokakat alkotásra késztet.

Ezekből a művekből jött létre a tárlat, mely segít mélyebben megismerni Isten szolgája lelkületét, vértanúságát.

Andrzej Szypula, a kiállítás házigazdája Esterházy Jánosról szóló, lengyel nyelvre lefordított versekkel gazdagította a megnyitó programját, majd megköszönte az Esterházy János Zarándokközpontnak és a kiállítás rendezőinek és alkotóinak, hogy a művészet eszközeivel ismertették meg a helyi közönséggel Isten szolgája Esterházy János „földi és égi” érdemeit.

A kiállításon megjelent és beszédet mondott Zbigniew Ungeheuer, Magyarország rzeszowi tiszteletbeli konzulja, illetve Dr. Robert Godek járási elöljáró is, aki megköszönte a magyar művészek kiállítását és kifejezte örömét, hogy nekik is köszönhetően Isten szolgája Esterházy János életműve egyre szélesebb körben válik ismertté Dél-Lengyelország területén. Ígéretet tett arra, hogy mivel a személyes és családi kötődések révén ez a vidék különösen is kötődik Isten szolgája Esterházy Jánoshoz, tiszteletét ápolni és őrizni fogják a továbbiakban is.

A kiállítás magyar szervezői az Esterházy János Zarándokközpont nevében egy Dávid Zsuzsanna által készített, Esterházy Jánost és testvérét Máriát ábrázoló festményt adományoztak a wiśniowai galériának, amely ilyen formában is őrizni fogja a testvéri szeretetről is példaképet állító Esterházy János és Mária emlékét. Ezt követően lerótták kegyeletüket a Mycielski család temetőkápolnában, ahol mások mellett Esterházy Mária és férje, Franciszek Mycielski földi maradványai is nyugszanak.

A wiśniowai zárórendezvényt követően a kiállítás, a jarosławi apátság Keresztény Kulturális Központjában került bemutatásra.

Marek Pieńkowski atya, a központ igazgatója hosszú évek óta lelkes befogadója és támogatója a magyar kulturális eseményeknek, aminek többek között az az egyik oka, hogy az egykor bencés apátságként működő szerzeteskolostor fogadta be 1711-ben, a szabadságharc leverése után Jarosławba menekülő II. Rákóczi Ferenc fejedelmet és katonai kíséretét.

A szeptember 2-án itt megrendezett kiállításbemutató Esterházy János boldoggá avatásáért bemutatott szentmisével kezdődött, melynek végén, Dávid Zsuzsanna képzőművész tett tanúságot az Esterházy Jánoshoz kötődő lelki kapcsolatáról. A kiállítás képeit Mikóczy Dénes magyar, illetve Maria Piśko lengyel képzőművész mutatta be és értékelte a megnyitó közönsége számára.

Mindkét kiállításon megtapasztalható volt, hogy Esterházy János áldozatos szeretete és hitéhez való hűsége megrendítő erővel hat a mai kor áldozatot és felelősségvállalást kerülni akaró emberére. A képek nagyon érzékenyen, de drámai erővel mutatják be azt a közép-európai vértanút, aki életét adta másokért, s aki egyben a hit, a remény és a szeretet példája számunkra.

Az emlékkiállítás alkotói öt ország képzőművészetét képviselik: Dávid Zsuzsanna (H), M. Kiss Márta (SK), Nemes László (H,Ro), Andrej Németh Endre (CZ), Budai Tomovics Marianna (SK), Borbély Károly (H), Lőrincz Zsuzsa (SK), Mikóczy Dénes (SK) Ducki Krzysztof (PL).

Az Esterházy Jánosról készült mozaik kép a Gútai Művészeti Alapiskola tanulóinak közös munkájaként készült, Dávid Zsuzsanna irányításával.

A művészeti rendezvényt, mindkét kiállítás helyszínén Híves István az ipolybalogi művészeti iskola igazgatójának megható zenei betétműsora tette emlékezetessé.

Ugyancsak mindkét kiállítás helyén bemutatásra került Okos Márton: Erdélyi lengyel emlékhelyek, történetek című, magyar-lengyel nyelvű kötete, amely a Báthory-Bem Egyesület kiadásában látott napvilágot ebben az évben. A könyvben Esterházy János erdélyi látogatásának emlékei is szerepelnek.

A „lengyel Erdélyt” bemutató kötet megjelenésének apropóját Báthory István erdélyi fejedelem lengyel királlyá való megválasztásának 450. évfordulója adta. Jarosławi bemutatójának pedig az adott hangsúlyt, hogy az egykori kolostor falán, a Báthory-Bem Egyesület adományaként épp tíz évvel ezelőtt került leleplezésre II. Rákóczi Ferenc domborműve. A kerek évforduló alkalmából Okos Márton, az egyesület elnöke egy Szent László és Báthory címerrel ékesített zászlót adott át Marek Pieńkowskinak, a kulturális központ igazgatójának, aki meghatottan köszönte meg az ajándékot s az újabb magyar kulturális rendezvényt, majd egy helyi művész által készített, II. Rákóczi Ferencet ábrázoló képet adott át Okos Márton részére. A bemutatón Jacek Górski, domonkos szerzetes köszönte meg Okos Mártonnak, hogy összegyűjtötte Erdély lengyel szellemi és kulturális emlékeit arra biztatva a jelenlevőket, hogy látogassák meg és ismerjék meg Erdély történelmi emlékhelyeit.

Az Isten szolgája Esterházy János életét bemutató és lengyelországi tiszteletét terjesztő kiállításról és a hozzá kapcsolódó egyéb rendezvényekről a lengyelországi kárpátaljai regionális és katolikus média is beszámolót közölt.

MI/Felvidék.ma