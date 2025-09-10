Kaliňák: Indokolt felvetés a NATO-szerződés 4. cikkelyének aktiválása

Indokolt felvetés a NATO-szerződés 4. cikkelyének aktiválása – jelentette ki a kormány ülése után Robert Kaliňák védelmi miniszter a Lengyelországban történtekre reagálva.

Hozzátette, ez intenzívebb kommunikációt jelent a NATO-tagállamok között, de arról nem tud részleteket, hogy célzott támadás érte-e Lengyelországot, vagy baleset történt. Ha viszont szándékosan sértették meg támadó drónokkal az ország légterét, az „egyértelmű” támadást jelent egy NATO-tagállam ellen.

„Pontosan ki kell deríteni, milyen incidensről van szó, mi volt a cél, Lengyelország volt-e a célpont, vagy hiba történt a drón vezérlése során, esetleg az elektronikai hadviselés következményéről van szó.

Úgy gondolom, Lengyelországnak elegendő információja lesz ezzel kapcsolatban és tájékoztat bennünket” – jelentette ki Kaliňák. Azt is elmondta, a NATO szervei dolgoznak az ügyön és tárgyalnak a helyzet megoldásáról.

Kaliňák szerint az sem zárható ki, hogy a szlovák légteret is megsértik orosz drónok, és akkor ugyanúgy kellene reagálni, mint Lengyelország, de nincs mivel.

Ezután ismét bírálta Jaroslav Naď volt minisztert az Ukrajnának adományozott hadifelszerelések miatt.

Kaliňák szerint a szlovák biztonsági tanács összehívására egyelőre nincs szükség, mivel nincs elegendő információjuk az incidensről.

Szerdára virradó éjszaka orosz drónok sértették meg a lengyel légteret. Az egyik drón lezuhanó darabjai egy családi ház tetőzetét rongálták meg Wyryki településen, a Lublini vajdaságban. Egy másik drón Czosnówka faluban zuhant le.

TASR/Felvidék.ma