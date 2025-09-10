Több mint ötmillió euró érkezik a Dunaszerdahelyi és a Galántai járásba

Az Európai Unió határon átnyúló programjának (Interreg) területi akciótervéből (TAPE) Nagyszombat megye, elsősorban a Dunaszerdahelyi és a Galántai járás több intézménye sikeresen pályázott a 2021-2027-es programozási időszakban. A két járást érintő elnyert összeg 5 millió 384 ezer euró, melynek köszönhetően Dunaszerdahelyen és Nagymegyeren fejlesztik a fürdőt, illetve Tallóson az Esterházy-kastély és annak parkja újul meg.

A megvalósítás részleteiről sajtótájékoztatót tartottak ma délelőtt a dunaszerdahelyi Thermalpark konferenciatermében Vasi Emma, a Rába-Duna-Vág Eurorégió igazgatója, Németh Zoltán, az Arrabona Eurorégió igazgatója, Berényi József, Nagyszombat megye alelnöke és Somogyi Gábor, a dunaszerdahelyi Thermalpark, valamint a nagymegyeri Aquapark igazgatója részvételével.

Berényi József a szlovák–magyar határon átnyúló együttműködési csomagról szólva elmondta, három pályázati kategória került kiírásra. Az egyik az ún. kis pályázatok, ahol 8 ezer és 50 ezer euró között kaphattak települések, illetve elsősorban polgári társulások támogatást. Emellett léteznek az ún. nagy pályázatok, amelyeknél a pályázók köre nagyon széles: vállalkozóktól kezdve településeken keresztül az állami intézményig mindenki pályázhat a kiírás témáinak megfelelően.

A harmadik csomag, ami egyben a legbonyolultabb is, csak egyszer íródik ki a programozási időszak keretén belül, melynél előnyt élveznek az eurorégiók, illetve olyan jellegű csoportosulások, mint az eurorégiók. Ennek célja a határ két oldala közötti integrált fejlesztések megvalósítása. A pályázatok elbírálásáról bizottság dönt, amelyben minden megye és az államigazgatás is képviselteti magát. Ezekből a pályázatokból sikerült felépíteni a Kis-Duna mellett található tallósi vízimalmot, amit az idén nyáron adtak át – mondta.

„Egyéni pályázatok itt nincsenek, hanem pályázatokat kell összegyűjteni, melyek valamely közös értéket tudnak teremteni, azokat kell összehozni és közösen pályázni. A támogatás összege is elég jelentős, az egész csomagra 45 millió euró érhető el, viszont ez egész Pozsonytól Királyhelmecig vonatkozik Szlovákiában a határ menti régiókra. Ebből sikerült Nagyszombat megyében 5 millió 384 ezer eurót elnyerni” – fogalmazott. Hozzátette, a szlovák állam az eurorégiós támogatás összegének a 12 százalékát, míg Magyarország a 15 százalékát teszi hozzá – ennek megfelelően Szlovákiában az önrész 8 , míg Magyarországon 5 százalék – magyarázta.

Berényi József hozzátette, az idei kiírás, az úgynevezett területi akciótervek az idegenforgalmat célozták meg, míg az előző pedig a foglalkoztatottságról szólt. „A beruházások mellett nagyon komoly marketingtevékenységre is lehet fordítani ezt a támogatást, tehát jelentős marketingtevékenységet tudunk majd folytatni” – jegyezte meg.

Németh Zoltán kiemelte, az Arrabona EGTC eddigi történetének egyik legjelentősebb eseményéhez érkezett, amikor is a 13 tagú konzorcium vezetésével jelentős támogatást nyert a Szigetköz-Csallóköz-Pannonhalma turisztikai régió számára.

A #waves elnevezésű projekt során a régió a kerékpáros és vízi turizmus fejlesztésére irányuló elemeket, szálláshely- és gasztronómiai szolgáltatások bővítését, valamint látogatómenedzsment-fejlesztést valósít meg. A projekt célja, hogy az ide érkező vendégek több és minőségi időt töltsenek a régióban, élvezve az aktív, kulturális és gasztroturizmus által nyújtott élményeket.

A pályázat benyújtását évek óta tartó együttműködések, worshopok, fórumok, tanulmányutak, műhelymunkák, egyeztetések alapozták meg. Jelentős lépés volt a térség turisztikai jövőjéről való gondolkodásban az Arrabona EGTC Határ Menti Turizmus Szakmai Bizottságának létrehozása 2023-ban – húzta alá. A bizottság szakmai célkitűzése a Szigetköz-Pannonhalma és Csallóköz területének turizmusfejlesztési munkájában kiemelt figyelmet fordítani a szolgáltatói partnerhálózat fejlesztésére, a tudásmegosztásra és a térségi kommunikáció fejlesztésére.

#waves – Folyók és hegyek hullámain

A Interreg Magyarország-Szlovákia Program keretében kiírt pályázat alapján különböző projektcsomagok valósulnak meg, A Szigetköz, Csallóköz és Pannonhalma régióban való gondolkodás alapot teremt egy koherens, határon átnyúló turisztikai régió kialakítására, amely hosszú távon segíti a térségi együttműködést, fenntartható turisztikai kínálat nyújtásával. A projektrész elszámolható összköltsége: 318 074,76 euró.

#waves – Dombok és mezők hullámain két keréken

A pályázati keretek lehetőséget adnak for- és nonprofit projektcsomagok megvalósítására. A Dombok és mezők hullámain két keréken az egyik forprofit projektcsomagunk, amely a kerékpáros turisztikai szolgáltatásokra koncentrál: Magyarországon Győrben, Szlovákiában pedig Doborgaz (Dobrohošť) településen. Győrben egy új kerékpáros központ jön létre bérlési lehetőséggel, szervízzel és túraindító pontként is működik majd. Doborgazon pedig egy aktív turizmussal foglalkozó családi vállalkozás fejlesztheti tovább programkínálatát kerékpáros, vízi és kombinált, ún.: Vízi-Bicikli” túrák szervezésével. Az elszámolható összköltség Győrben meghaladja a 600 ezer eurót, míg Doborgazon a 80 ezret.

#waves – Határokon átívelő vendégszeretet

Ebben a csomagban a szálláshelyek és szolgáltatásaik fejlesztését segítik. A projektcsomag keretében a dunaszerdahelyi Thermalpark fürdő területén új konyha és hozzá kapcsolódó vendégtér épül meg, szélesítve a gasztronómiai kínálatot, lehetőséget teremtve egyszerre több vendég fogadására. A kialakítás úgy történik, hogy tankonyhaként is üzemelhet a turisztika és vendéglátás területén elhelyezkedni kívánó tanulóknak. A nagymegyeri Thermal Corvinus fürdő a vendégek igényeire reagálva a régóta kialakítani kívánt lakóautós kemping kiépítéséhez nyert forrást a projektben. A fürdő szálláshely-szolgáltatással eddig nem rendelkezett, a népszerű karavánturizmusra alapozva alakítja ki kemping területét recepcióval, kiszolgáló épületekkel.

Ebben a projektcsomagban a magyar oldalon szintén kempingfejlesztés történik, a Véneki Tábor és Kemping kapacitásbővítése és szolgáltatásfejlesztése történik meg: a kemping alapvető szolgáltatásaihoz szükséges infrastruktúra kiépítésével (vizesblokk, kültéri mosogató, kerítés, áramvételi lehetőség stb.), valamint kerékpárok és egyéb eszközök beszerzésével a vízi és kerékpáros turizmus szolgáltatásai is bővülnek. A Thermalpark elszámolható összköltsége meghaladja az 1 millió 369 eurót, Nagymegyeren közel 400 ezer euró, míg a magyarországi fejlesztés elszámolható összköltsége meghaladja a 350 ezret.

#waves – Az örökség ösvényein

A non-profit projektek közül Az örökség ösvényein csomagban a látogatómenedzsment áll a középpontban. A két projektpartner a Szlovákiában található Tallósi Önkormányzat és a Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátsága. Tallóson az Esterházy-kastély részleges felújítása révén a Felvidék egyik legjelentősebb későbarokk épülete és parkja kap új funkciókat: rendezvényhelyszínként, interaktív kiállítások helyszíneként működik majd, valamint turisztikai információs pont, ajándékbolt és telefontöltő-állomás is létesül a kerékpárosok számára. A családbarát szolgáltatások is bővülnek, növelve a látogatók élményét és a térség turisztikai vonzerejét.

Pannonhalmán a több mint ezeréves Bencés Főapátság kulturális és turisztikai fejlesztése valósul meg, A projekt részeként megújul a Várkör dendrobotanikai környezete, új pihenőhelyek, világítótestek, irányjelző és információs táblák kerülnek kihelyezésre. A kerékpáros infrastruktúra is fejlődik egy új kerékpártároló telepítésével. Emellett az online jegyvásárlás lehetőségét is megteremtik, valamint egy gyermekeknek és felnőtteknek szánt játszótér kialakítása szintén a projekt részét képezi, amely a látogatók számára új rekreációs lehetőségeket biztosít.

A Tallósi Önkormányzat elszámolható összköltsége közel 1 millió 400 ezer euró, míg a Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátsága elszámolható összköltsége csaknem 550 ezer euró.

#waves – Folyók hullámain

A „vizes” projektnek becézett nonprofit projektünk a Magyar Kajak-Kenu Szövetség és a Szlovák Kajak-Kenu Szövetség partnerségében valósul meg. Az aktív vízi turizmus fellendítését célozza a projekt több túrázásra alkalmas hajó beszerzésével, valamint egy első vadvízi élmény megtapasztalására is alkalmas vízi átjáró és szlalompálya kialakításával.

Magyar oldalon Dunaremetén, a Sorjási bukónál a Szigetköz ágrendszerének két részét összekötő vízi turisztikai átjárót és vadvízi élményt nyújtó kezdő-belépő szintű szlalompályát tervez kialakítani, bárki számára bérelhető, vadvízi evezésre is alkalmas hajók biztosításával. A projektben a Pozsony déli peremén található Čunovo Vízi Sportkomplexum a projekt keretében új lendületet kap. A Szlovák Kajak-Kenu Szövetség vadvízi evezésre is alkalmas hajók és kiegészítők beszerzésével javítja a terület turisztikai potenciálját, a projekt révén lehetővé válik a vadvízi evezés széles körben történő kipróbálása. A Magyar Kajak-Kenu Szövetség elszámolható összköltsége 225 ezer, a Szlovák Kajak-Kenu Szövetségé pedig 25 ezer euró.

#waves – Közös értékeink hullámain

A főbb projektelemek megvalósításának utolsó szakaszában kezdődhet el a marketing és kapitalizációs projekt, melynek koncepcióját a pályázat benyújtásához kellett kidolgozni. Az Arrabona EGTC mellett a győri Széchenyi István Egyetem, a Csallóközi Területi Idegenforgalmi Szövetség (00CR Žitný ostrov), valamint az Irány Győr TDM dolgozik együtt a térségi marketing és turisztikai élménycsomagok kidolgozásában. A marketingprojektben többek között egységes, kommunikálható arculatot kap a régió. A térségi marketing és népszerűsítés várhatóan nemcsak a projektben közvetlenül részt vevő desztinációkat és szolgáltatókat érinti majd, hanem a régióban működő valamennyi turisztikai szereplő részesedik az előnyeiből. A projektrész elszámolható összköltsége alig haladja meg a 300 ezer eurót.

A #waves pályázatot bemutató sajtótájékoztatón elhangzott, az egyes projektcsomagok a térség turizmusának sokféle szereplőjét fogják össze, kisebb településektől, családi vállalkozástól kezdve a nagyobb városokon és turisztikai szolgáltatókon át a régiós jelentőségű turisztikai szervezetekig és képzőhelyekig. A projektben a fenntarthatóságot, valamint a régió adottságait szem előtt tartva, vállalható léptékű projektjavaslatokat dolgozott ki a konzorcium.

A térség turisztikai jövőjéről való, évek óta tartó közös gondolkozás szakmai és kézzelfogható eredményének tartjuk a #waves projekt megvalósítását, ugyanakkor bízunk benne, hogy további sikeres, határon átnyúló együttműködés egyik lépcsőfoka is lesz a jövőben – húzták alá a résztvevők.

