Mága Zoltán gálaestje felvidéki tehetséges fiatalokkal

Különleges koncertre kerül sor szeptember 15-én, hétfőn a féli Art Hotel Kastélyban. Mága Zoltán világhírű hegedűművész ad gálakoncertet, melyen fiatal felvidéki virtuóz művészek is fellépnek.

A nem mindennapi eseménynek a féli klasszicista stílusú Jeszenák-kastély ad otthont. Az egyedülálló élményt ígérő gálaestet a világhírű virtuóz és zenésztársai muzsikája teszi emlékezetessé.

A gyönyörűen felújított kastély kertjében az érdeklődő hallgatóság történelmi hangulatú környezetben töltekezhet, és élheti át a magyar együvé tartozás gondolatát. A műemlék épületegyüttes ugyanis azé a Jeszenák családé volt, akik az 1848–49-es forradalom és szabadságharc egyik vértanúját, báró Jeszenák Jánost és dédunokáját, Esterházy Jánost, a felvidéki magyarság mártír politikusát adták a hazának.

A Prima Primissima-díjas Mága Zoltán sztárvendégei Bodrogi Gyula, a Nemzet Színésze címmel kitüntetett, Kossuth- és kétszeres Jászai Mari-díjas színművész, valamint Molnár Levente Liszt Ferenc-díjas világhírű operaénekes lesznek.

„Szeretettel várjuk a Felvidék zenekedvelő közönségét egy felejthetetlen, a szeretet, a határon átívelő összetartozás, és a magyar szabadságeszme jegyében született gálaestre”

– olvasható a szerkesztőségünknek eljuttatott közleményben.

Mint a szervezők megfogalmazták: a felejthetetlen gálakoncert zenei alapját egy 20 tagú zenekar alkotja. Az est fénypontjaként a legendás hegedűművésszel, Mága Zoltánnal együtt dél-szlovákiai tehetséges gyermekek is színpadra lépnek.

Az együttműködés célja, hogy minden tehetséges gyermek és fiatal részt vehessen és megmutathassa tehetségét.

A féli eseményen fellép Ábrahám Dávid, Anna & Barbie, Bódis Antal, Csákvári Bence, Kevická Natália, Németh Dávid, a Zengő Tanoda, a Dunaszerdahelyi Művészeti Alapiskola növendékei, a Kisudvarnoki Pünkösdi Rózsa Népdalkör, a Csali Gyermek Néptáncegyüttes a Pósfa zenekar kíséretében és Janík Júlia & Mezei Ernest.

A gálaest 16.30-tól gyermekprogrammal kezdődik. Tehetséges fiatalokból álló gyerekkórusok, virtuózok és néptáncosok lépnek színpadra. 18 órától kerül sor a Liszt Ferenc-díjas hegedűsművész előadására. Az estet borkóstolóval zárják. A finom nedűk kóstolgatását Janík Júlia és Mezei Ernest zenei aláfestéssel színesíti. A borkóstolón a pannonhalmi Cseri Borpince és az ipolynyéki Csernus Borpince mutatkozik be kínálatukkal. Édességekről a vásárúti Dolce Vita cukrászda gondoskodik.

Parkolási lehetőség külön kijelölt parkolókban a falun belül. A parkoló és a kastély között buszközlekedés teszi lehetővé az utazást, amely leghamarabb 15:45 órától indul.

A gálakoncertre ITT igényelhetőek online jegyek.

Pásztor Péter/Felvidék.ma