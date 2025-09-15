Orbán Viktor: egy évtizede védjük a hazánkat és Európát az illegális migrációtól

Tíz éve védjük a hazánkat és Európát az illegális migrációtól – közölte a miniszterelnök hétfőn a Facebook-oldalán.

Orbán Viktor azt írta,

„tíz éve vezettük be a jogi határzárat. Brüsszelben az asztalt csapkodták és fenyegettek, a nyugati fővárosokban megbélyegeztek, de mi, magyarok kitartottunk, lezártuk a déli határt, és kimondtuk, hogy magyar földre csak az léphet, akinek mi megengedjük”.

A miniszterelnök szerint az elmúlt tíz év alatt Berlinben, Stockholmban, Bécsben és Párizsban romokban a közbiztonság, migránsbandák tartják rettegésben az embereket, a robbantások, autós merényletek és gyilkosságok mindennapossá váltak.

„Londonban a minap százezren tüntettek a migráció ellen. A briteknek elegük van. Vissza akarják venni a hazájukat”

– fogalmazott.

Úgy folytatta, hogy Magyarország eközben Európa egyik legbiztonságosabb országa lett. „Sosem lehetünk elégedettek, de ami tény az tény: az élet és vagyon elleni bűncselekmények mélyponton vannak. Az illegális migránsok száma nulla” – írta.

Kiemelte, hogy egy hely van, ahol nem változott semmi, ez Brüsszel:

a brüsszeli bürokraták még mindig menedzselni akarják a migrációt ahelyett, hogy megállítanák,

aki nem áll be a sorba, azt zsarolják és büntetik, Magyarországot egymillió euróra, minden egyes nap. Hangsúlyozta, hogy vannak is olyan magyar pártok, amelyek engednének a zsarolásnak: a Tisza és a DK teljesítené Brüsszel követelését és elfogadná a migrációs paktumot, ezt nyíltan be is vallják, s szerintük meg lehet felelni a brüsszeli migrációs paktumnak, akkor is, ha ezzel tönkretennék Magyarországot.

„Szerintünk pedig éppen ezért nem lehet. Nem lehet, mert a haza nem eladó, a jövő nem feláldozható, a magyar emberek biztonsága nem lehet alku tárgya. A magyar kormány továbbra is ellenáll Brüsszelben, és megőrzi a migránsmentes Magyarországot!” – fogalmazott Orbán Viktor.

MTI