Az útkeresés hívószavával indít a Katedra folyóirat 33. évfolyama

Szeptember közepén, ma jelent meg a digitális Katedra folyóirat legújabb duplaszáma, amely a tanévkezdés témájával összecsengve elsősorban az útkeresés kérdéskörével foglalkozik. A 33. évfolyam nyitószámában számos hazai és magyarországi szerző pedagógiai-pszichológiai és szaktárgyi-módszertani írását találják meg az érdeklődő olvasók.

Új utakon címmel Pintes Gábor vezércikkével indul a lapszám, melyet egy a teljesítménykényszerrel és állandó stressz nyomásával foglalkozó interjú követ – Bíró Éva Ferenczi Mária pszichológussal beszélget a rovatban. Molnár Péter és Tajtiné Lesó Györgyi a pályaválasztás tükrén keresztül járja körül az útkeresés témáját. Pap Ferenc és Fehér Ágota, valamint Kovács Zoltán az útkeresés pszichológiai-lelki, mentális-szellemi vonatkozásait veti fel. Vinczellér Katalin és Tegdes Egyházi Dóra egy-egy irodalompedagógiai szakcikkel dolgozza fel a témát, és néhány ifjúsági regény- és népmesehős útkereső attitűdjét mutatja be.

Benes Tarr Csilla a Vekker Műhely drámapedagógiai foglalkozásaiból kínál ízelítőt, Szendi Tünde pedig az Életmesék-projekt oktatásbeli felhasználhatóságát ismerteti. Magyar Ágnes a fogalmazástanítás egyik komolyabb kihívásáról, az értékelés és visszajelzés lehetőségeiről elmélkedik a tanulmányában. Hegedűsné Tóth Zsuzsanna az óvodásoknak szóló Tesz-vesz muzsika módszertanába vezeti be az olvasót. Gáspár Noémi gamifikációs tapasztalatairól számol be, Zsemberovszky Zita pedig egy projekthét menetét ismerteti írásában. Csicsay Alajos folytatja a Világaink című rovatát, ezúttal a környezetvédelem témájával foglalkozik.

Oros Bugár Anna, Kozmács István és Vančo Ildikó a szlováknyelv-tanárok képzésében történő innovációs lépésekről számol be. A tudósítások között olvashatunk a XIX. Csengő Énekszóról, a Katedra-versenyek döntőiről, valamint a nyitrai szervezésű transzkulturalizmus-konferenciasorozat legújabb eseményéről. A felvidéki iskolák rovatában ezúttal a galántai Kodály Zoltán Gimnázium mutatkozik be.

A digitális folyóirat megjelenését a Kisebbségi Kulturális Alap és a Magyar Tudományos Akadémia támogatja. A XXXIII. évfolyam 1–2. száma ingyenesen elérhető a folyóirat honlapján

Jó olvasást kívánnak a szerkesztők!