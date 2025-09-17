A szlovák hadsereg birtokba vehette az első Patria páncélozott egészségügyi járművet

A Patria egészségügyi jármű védelmet nyújt a vegyi és biológiai fenyegetésekkel szemben, felszereltsége pedig megegyezik az civil egészségügyi mentőszolgálat járműveinek felszereltségével.

A Patria 8×8 AMV XP járművek teljes körű gyártása (a lövegtorony kivételével) a CSM Industry tiszolci üzemében zajlik. A finn járművek licencelt gyártására vonatkozó szerződés megszerzése érdekében a vállalat több millió eurót fektetett be gyártólétesítményeinek korszerűsítésébe. Ez magába foglalta speciális tesztterületek építését, például egy medencét a járművek víztömörségi vizsgálataihoz, továbbá egy külön pályát a fékrendszer teszteléséhez.

A szlovák katonai egészségügyi egységek most birtokba vehették az első Patria páncélozott egészségügyi járművet, mely alkalmas három-öt sérült szállítására és ellátására. A jármű védelmet biztosít a vegyi és biológiai fegyverekkel szemben, felszereltsége pedig megegyezik a civil mentőszolgálatok járművei ellátottságával. A Patria kétéltű, azaz vízi közlekedésre is alkalmas, jelentős tömege ellenére is.

A felszereltségének színvonala megfelel a legkorszerűbb gyógyászati követelményeknek. A katonai egészségügyi egységek a tervek szerint az idei év végéig birtokba vehetik a további kilenc Patria egészségügy járművet is.

Szlovákia összesen 76 Patria AMVXP 8×8 járművet rendelt, ezek közül 60 az eredeti hadászati alapverziónak felel meg, további 10 egészségügyi változatban, hat pedig parancsnoki változatban készül. Az összes járművet a tervek szerint 2027-ig szállítják le.

A Patria katonai jármű a finn Patria vállalat által fejlesztett és gyártott páncélozott harcjárművek családja, amelyek közül a legismertebbek a Patria 6×6, a Patria Pasi és a Patria AMV (AMV XP). Ezek a járművek különböző feladatokra alkalmasak, például csapatszállításra, sebesültszállításra, kommunikációra, légvédelmirakéta-hordozásra, és felszerelhetők különféle fegyverekkel, köztük géppuskákkal, gépágyúkkal és aknavetőkkel.

NZS/Felvidék.ma/SITA/vedelmiiparblog.hu