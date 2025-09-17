Jubilál a Dunaartcom Somorjai Nemzetközi Művésztelep

Pénteken indul útjára Somorján a 15. Dunaartcom Somorjai Nemzetközi Művésztelep. A szeptember 19-e és 28-a között megvalósuló szimpóziumon főleg anyaországi, felvidéki és erdélyi magyar alkotók vesznek részt.

Somorja első művésztelepe megalapításának legfőbb célja a kapcsolatteremtés a művésztársadalom tehetséges hazai és külföldi, már szakmailag elismert és feltörekvő fiatal képzőművészei között.

A művésztelepen egymás munkamódszerének, gondolkodásának megismerése által új szellemi közösséget kívánnak teremteni.

Mint a szerkesztőségünknek eljuttatott közleményben olvasható: a tizennégy évad folyamán a művésztelepre tizenhét országból meghívott, közel százkilencven alkotó tematikus hívószóra alkotott műfaji megkötés nélkül, a hagyományos megfogalmazásokon túl az újszerű médiumok alkalmazásáig. A művésztelep keretei között ez idáig több mint hetven szakmai program valósult meg.

Minden egyes évfolyamnak külön tematikája van, a 2025-ös jubileumi évad témája a „jelen kertje”.

Mint a művésztelep főszervezője, Mayer Éva képzőművész, főiskolai docens kifejtette: „A kert spirituális értelemben a gyógyulás, a csend és az Istennel való találkozás helye, ahol a teremtett világ és az egyén viszonya új jelentést nyerhet.

A jelen kertje metaforája nem a múlt elveszett, és nem is a jövő vágyott kertje, hanem az itt és most tere. a pillanat teljességének megélése.

A kertben haladva tudatosíthatjuk felelősségünket a világ gondozásában, és feltehetjük a kérdést: milyen jövőt álmodhatunk közösen?”

Hozzátette, a jelen kertje filozófiájának kérdésfeltevéseire reflektálnak a művésztelepen készülő alkotásokkal, illetve a hozzá kapcsolódó szakmai programokkal.

Az idei szimpóziumon az alábbi művészek vesznek részt: B. Raunio Maria (Fin); Cseke Szilárd (Hu); Gaál Kata (Hu); Király György (Hu); Majoros Áron Zsolt (Hu); Makkai-Kovács Beatrix (Hu); Mayer Éva (Sk/Hu); Méry Bea (Sk/Hu); Németh Marcell (Hu); Oláh Sándor (Hu); Orbán Előd (Ro/Hu); Reining Vivien (Hu); Suplicz Gergely (Hu); Sztojánovits Andrea (Hu).

Az alkotói munka mellett különféle kísérőprogramok színesítik. Szeptember 23-án és szeptember 24-én egyéni bemutatkozó prezentációkat tartanak a művésztelep alkotóival a somorjai Moziban. Szeptember 27-én szombaton 17 órai kezdettel kerül sor a művésztelep tárlatának megnyitójára Jelen kertje címmel a somorjai Korona Udvaron. A kiállítás megnyitója a templomok éjszakája rendezvény keretében valósul meg. A tárlat október 7-ig látogatható.

A 15. Dunaartcom Somorjai Nemzetközi Művésztelepről további részleteket az alábbi honlapon olvashatnak.

PP/Felvidék.ma