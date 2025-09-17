Igen, ez már tulajdonképpen történelem, a múlt század végén kezdődött. Vagyis folytatódott, 1999 tavaszán, amikor telefonon megkeresett Frideczky János. Én akkor még nem ismertem őt. Meglepő kéréssel fordult hozzám, kaszinóról volt szó. Meglepő azért volt, mert e fogalom elsősorban játékbarlanggal párosult akkor, holott más, lényegesen komolyabb ténnyel függött össze: azzal, ami egykor Pozsony, s persze gróf Széchenyi István szellemiségét idézte. Ugyanis 1836-ban a gróf kezdeményezésére Pest után Pozsonyban is fölmerült a Nemzeti Casino alapítása – annak fölújítását, folytatását pedzette Frideczky János.

A Pozsonyi Casino a XIX. században és a XX. század első felében a pozsonyi kulturális, társadalmi élet fontos tényezője volt, de 1945 elején az akkori viharos események következtében hatalmi szóval megszüntették, s egyszerűen kimúlt. A rendszerváltás következtében lett újra lehetőség arra, hogy ezt a hagyományt föl lehessen éleszteni. Ennek érdekében hívott meg Frideczky több régi pozsonyit, hogy megbeszéljék, mit hogyan lehetne tenni ennek érdekében.

Ez 1999 márciusában történt. Olyan volt ez, hogy a kommunista időkben kötelező szervezetek után végre olyan társaság tagjaként tehettünk valami okosat, amely szívünkből szólt. Azonnal munkához láttunk. Kidolgoztuk a keretet, meghatároztuk a célokat, megfogalmaztuk az alapszabályt. Ez utóbbi fontos tényező volt, hiszen úgy kellett megfogalmazni, hogy a belügy a beadványt elfogadja, s egyúttal olyan legyen, hogy kizárja az esetleges megtévesztő, bontó kísérleteket.

Így történt, hogy 1999. kilencedik hó kilencedikén a belügy jóváhagyta a Pozsonyi Casino megalakítását, s ugyanazon napon a Klarissza utcai székházban össze is jött az érdeklődő közönség. Hihetetlen visszhangja volt a kaszinó újraindításának!

Többen voltunk, akik ennél bábáskodtunk, meghatározó érdeme viszont egyértelműen Frideczky Jánosnak volt, hiszen nem csupán az újraalapítás ötletgazdája volt, hanem egyúttal a tulajdonában levő épület adott – s ad máig –otthont a társulásnak.

Az újrakezdés körülményei, történései a Pozsonyi Casino első, általam szerkesztett és Csizmárné Palm Eszter, valamint Petőcz Csilla hatékony együttműködésével készült (2001. évi) évkönyvében követhetők nyomon.

Fontos tényező volt az is, hogy

a megváltozott helyzethez idomulva valóban egy modern polgári társulás jött létre, nem feledve a történelmi hagyományokat.

A történelem ugyanis rendkívül fontos tényező, olyan az, mint a fa gyökérzete – anélkül nincs jelen. Márpedig a Pozsonyi Casinónak jelene is van: ezt bizonyítja az azóta is szerveződő élet, a rengeteg érdekes és értékes program, amelyek máig töretlenül megvalósulnak.

A Pozsonyi Casino újraalapítása óta jó negyedszázad múlt el, mindvégig Frideczky János atyai gondoskodásával és anyagi ellátásában. Ez az új Pozsonyi Casino létének első fejezete, amely most lezárult. Lezárult, mert a kaszinó újraálmodója idén, 2025. szeptember 12-én elhunyt.

Olyan hagyományt teremtett, amely a történelemben gyökerezik, s a jövőbe mutat. Ez az öröksége.

S ez örök érdeme, amit kellően megbecsülni, és folytatni kell.

Aich Péter/Felvidék.ma