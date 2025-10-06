A népzene ünnepe: a XV. Vass Lajos Népzenei Verseny döntője

Az elmúlt hétvégén Csepelen, a Munkásotthonban rendezték meg a XV. Vass Lajos Népzenei Verseny Kárpát-medencei döntőjét. A két évvel ezelőtti Bíborpiros szép rózsa népdalverseny felnőtt korosztályából öt csoport kapott lehetőséget a rangos megmérettetésre. A Felvidéket a Felsőszeli Férfikar, a Nagyabonyi Citerazenekar, az abaújszinai Rozmaring Hagyományőrző Csoport és Rozmaring Néptáncegyüttes, valamint a felsőpatonyi Margaréta Népdalkör képviselte a nemzetközi döntőn.

A 61 csoport délelőtt fél tíztől délután öt óráig három részben lépett színpadra. A zsűri tagjai dr. Alföldy-Boruss István, Dévai János, Juhász Erika, ifj. Horváth Károly és Koósné Légrády Eszter voltak.

A verseny után, a zsűri döntésére várva sem pihentek a résztvevők, hanem muzsikálással és közös énekléssel töltötték az időt. Folyamatosan új és új dalok csendültek fel, a zenészek pedig lelkesen játszottak tovább, meg sem állva. Fergeteges hangulat alakult ki, néhányan még táncra is perdültek. Fél hétkor mindenki bevonult a díszterembe, és amíg a szervezés zajlott, a jelenlévők tiszta szívvel énekelték a szebbnél szebb népdalokat. A verseny mottója, a „…csak tiszta forrásból…” (Bartók) gondolata valóra vált, hiszen mindenki együtt énekelte az elődeinktől örökölt dalokat.

Farkas Márta, a Vass Lajos Népzenei Szövetség ügyvivő elnökhelyettese ismertette az eredményeket. A felvidéki versenyzők a következő elismeréseket érték el:

Felsőszeli Férfikar – Vass Lajos Nagydíj

Nagyabonyi Citerazenekar – Vass Lajos Kiemelt Nívódíj

Rozmaring Hagyományőrző Csoport, Abaújszina – Vass Lajos Kiemelt Nívódíj

Rozmaring Néptáncegyüttes, Abaújszina – Vass Lajos Nagydíj

Margaréta Népdalkör, Felsőpatony – Vass Lajos Kiemelt Nívódíj

A csoportoknak és felkészítőiknek gratulálunk, és további sikereket kívánunk!

Mészáros Magdolna/Felvidék.ma