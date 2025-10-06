Orbán Viktor: mi építünk tovább, és ha jól tesszük a dolgunkat, akkor legkésőbb jövő áprilisban meghaladjuk a gyűlölet erőit

Mi építünk tovább, és ha jól tesszük a dolgunkat, akkor legkésőbb jövő áprilisban meghaladjuk a gyűlölet erőit – írta Orbán Viktor miniszterelnök hétfő reggeli Facebook bejegyzésében.

Megbékéléstől a megfélemlítésig – kezdte posztját a kormányfő, majd felidézte, hogy tegnap felemelő napunk volt.

„Felemelő nap, mert újraszentelték a felújított veszprémi Szent Mihály-főszékesegyházat.

Aki templomot épít, az hazát épít”

– írta a miniszterelnök. Hozzátette: Veszprém épülése pedig olyan mértékű, amely mellett nem lehet csak úgy elmenni. Meghaladja a jobb- és baloldali lövészárkokat. Mindannyiunk büszkesége.

„Közben Budapesten egy másik rendezvényen a megfélemlítés ellen tüntettek. Tették mindezt válogatott káromkodások, fenyegetések és tettlegesség közepette, a gyermekvédelem álcája mögé bújva. Tények nélküli sunyi sejtetés, olcsó hangulatkeltés és határtalan gyűlölet”

– fogalmazott a kormányfő, rámutatva arra: ez az ő ajánlatuk az országnak. Viszály és rombolás.

„Mi építünk tovább. Templomokat, utakat, gyárakat, iskolákat és óvodákat. Egy büszke, családbarát országot. És ha jól tesszük a dolgunkat, akkor legkésőbb jövő áprilisban meghaladjuk a gyűlölet erőit” – zárta bejegyzését Orbán Viktor.

MTI