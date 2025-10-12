Home Képriport Félszáz éves a Hárskúti Rozmaring Népdalkör
Képriport

Félszáz éves a Hárskúti Rozmaring Népdalkör

Máté Gyöngyi
Máté Gyöngyi/Felvidék.ma

Hárskúton szervezte meg a helyi Csemadok a Népdalkörök Nemzetközi Fesztiválját. A Rozmaring Népdalkör megalakulásának 50. évfordulója alkalmából rendezett eseményre október 11-én került sor.

A jubileumát ünneplő éneklőcsoport vendégei az Andrássy Dénes Férfikar, a Bogácsi Pávakör, a Csattogó Népdalkör Krasznahorkaváraljáról, a Rozmaring Néptáncegyüttes és a Rozmaring Hagyományőrző Csoport Abaújszináról, a Rozmaring Népdalkör Bacskáról, valamint a Berkő Népdalkör Berzétéről és Kőrösből voltak. Az eseményről bővebben ITT írtunk.

Máté Gyöngyi képriportja

Máté Gyöngyi/Felvidék.ma

 



