A nagyszombati Keresztelő Szent János-székesegyházról és főoltáráról tartottak előadást Galántán

Október 2-án Galántán, az Esterházy-kastélyban rendezték meg a Nemzetközi Duna Filharmónia ünnepi, „Zene és találkozás” kamarakoncertjét, amely Páll Csilla művészettörténész „Keresztelő Szent János-székesegyház és főoltára” című előadásához kapcsolódott.

A rendezvény szervezői Katona Ágnes, a Nemzetközi Duna Filharmónia Kulturális Platformjának elnöke, dr. Bukovszky László történész, a Galántai Művelődési Központ igazgatója, nemzeti kisebbségekért felelős korábbi kormánybiztos, dr. Kótai Szarka Klára, valamint a Nemzetközi Duna Filharmónia Baráti Körének vezetősége voltak. A rendezvény védnöke Peter Kolek, Galánta polgármestere.

Kísérőprogramként előzetesen az Esterházy-kastély megtekintésére nyílt lehetőség.

A koncerten Bertók István dunaszerdahelyi származású zongoraművész népdalfeldolgozásai és improvizációi, valamint Dorota Tóthová kassai származású énekesnő előadása aratott nagy sikert a nagyszámú közönség körében.

Páll Csilla Bécsben élő művészettörténész rendkívül érdekes előadásának üzenete a nagyszombati Keresztelő Szent János-székesegyház és főoltára témájában az volt, hogy a székesegyházról, különösen annak oltáráról új, az általa először bemutatott és ismertetett információs anyagot kellene készíteni a templom látogatói és turistái számára. Véleménye szerint a jelenleg rendelkezésre álló ismeretterjesztő anyag sem vallási, sem művészeti, sem turisztikai szempontból nem megfelelő. Páll Csilla hangsúlyozta, hogy az Esterházy Miklós által alapított Keresztelő Szent János-székesegyház és annak különleges oltára sokkal több figyelmet érdemel.

A Budapesten született, Bécsben és Olaszországban nevelkedett, diplomáját Németországban szerzett Páll Csilla művészettörténész egyórás galántai előadása során olyan figyelemre méltó művészettörténeti ismereteket osztott meg, amelyekkel a hallgatóság korábban nem találkozhatott.

Molnár Ilona/Felvidék.ma