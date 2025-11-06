Meghirdették Budapesten a 2026-os Liszt Ferenc Nemzetközi Zongoraversenyt

A Filharmónia Magyarország meghirdeti a 2026. évi Liszt Ferenc Nemzetközi Zongoraversenyt, amelyet 2026. szeptember 12–20. között rendeznek meg Budapesten, a Zeneakadémián. A nagy múltú verseny a világ zenei életének egyik kiemelkedő eseménye, amely a fiatal zongoraművészek fejlődését és nemzetközi karrierjének kibontakozását támogatja.

A Liszt Ferenc Nemzetközi Zongoraverseny története egészen 1933-ig nyúlik vissza, amikor a Zeneakadémia – Dohnányi Ernő vezetésével – először rendezte meg a megmérettetést. Az első győztes Fischer Annie lett, aki később világhírű művészként vált a magyar zenekultúra egyik meghatározó alakjává. A verseny azóta a legnagyobb presztízsű hazai és nemzetközi zenei megmérettetések közé emelkedett, a Liszt-hagyomány és a magyar zenei örökség egyik legfontosabb hordozójaként.

A 2026-os verseny különlegessége, hogy az esemény valamennyi élő fordulóját online közvetítik, így a nemzetközi közönség világszerte követheti a versenyzők szereplését.

Jelentkezés és előválogató

A versenyre a 1996. szeptember 1. után született zongoraművészek jelentkezését várják.

A jelentkezés online előválogatóval kezdődik, amelynek során a zsűri a beküldött videófelvételek alapján választja ki a 12 továbbjutó versenyzőt. A nevezési díj 100 euró.

Jelentkezési és videóbeküldési határidő: 2026. április 15.

A verseny műsorában Liszt Ferenc zongorai életművének kiemelkedő darabjai szerepelnek, a különböző fordulókban változó repertoárkövetelményekkel, amelyek a művészi mélységet és a virtuozitást egyaránt megkövetelik. A döntőben a versenyzők Liszt egyik versenyművét adják elő a Nemzeti Filharmonikus Zenekar közreműködésével, Vashegyi György vezényletével.

Nemzetközi zsűri és díjak

A hét tagból álló nemzetközi zsűriben többek között olyan világhírű zongoraművészek foglalnak helyet, mint Olga Kern, Barry Douglas és Balázs János.

A verseny díjazása:

díj: 35 000 euró díj: 18 000 euró díj: 9 000 euró

A pénzdíjak mellett a versenyzők koncertmeghívásokat, fellépési lehetőségeket és további szakmai támogatást kaphatnak.

A részletes versenykiírás, a repertoár és a jelentkezés feltételei elérhetők a Filharmónia Magyarország honlapján: www.filharmonia.hu

Sajtóközlemény/Felvidék.ma