25 éve őrzik Katona Mihály szellemiségét a búcsi alapiskolában

A Katona Mihály Napok immár huszonötödik éve ad alkalmat arra, hogy diákok, pedagógusok és a falu apraja-nagyja együtt emlékezzenek névadójuk örökségére. A negyedszázados hagyomány és a meghitt ünnepség idén is bizonyította, hogy a tudás, a hit és a közösség ereje időtálló érték.

A búcsi alapiskola közössége november 7-én bensőséges hangulatú ünnepséggel emlékezett meg névadója, Katona Mihály földrajztudós szellemi örökségéről. Az idén jubiláló, huszonötödik Katona Mihály Napok méltó alkalmat kínált arra, hogy a múlt értékeit felelevenítve a jelen tanulságait is magukkal vigyék a diákok, pedagógusok és vendégek. Az iskola éttermében tartott ünnepi műsorban a tanulók verses-zenés produkciói, szívhez szóló szavalatai, a klarinét dallamai és rövid színdarabja – Katona Mihály komáromi rektori éveiből – teremtették meg az ünnep hangulatát.

„Ha az ünnep elérkezik, akkor ünnepelj egészen” – idézte Márai Sándort köszöntőjében Győző Andrea iskolaigazgató, aki az iskola negyedszázados hagyományát méltatva hangsúlyozta, fontosnak tartják, hogy a mindennapi küzdelmes munka mellett legyenek olyan napok, amikor megállnak egy kicsit, emlékeznek az elődökre, és „hitet, erőt adó programokat szerveznek”.

Az igazgatónő szavai mögött egy egész közösség köszönetét hallhattuk: a pedagógusokét, a szülőkét, a helyi önkormányzatét és mindazokét, akik évről évre hozzájárulnak a rendezvénysorozat sikeréhez.

Búcs község polgármestere, Karkó János felidézte, hogyan született meg annak idején az iskola névadásának és a Katona Mihály Napoknak az ötlete. Mint mondta, testületileg döntöttek úgy, hogy az iskola névadójának azzal állítanak emléket, hogy minden évben többnapos programsorozatot szerveznek Katona Mihály Napok néven. Hozzátette, hogy e negyedszázad alatt a rendezvényeket közösségi élményként élte meg az iskola és a falu is, és ma már természetes, hogy a gyerekek, pedagógusok, szülők és nagyszülők együtt ünnepelnek.

A rendezvényen ünnepi köszöntőt mondott Fekete Irén, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke, aki megköszönte mindazok munkáját, akik a 75 esztendős alapiskola nemes hagyományait életben tartják, gyarapítják és évről évre méltó módon megünneplik. „Amit vagy akit nem emlegetünk, azt hamar betakarja a feledés szürke homálya – de Búcson ez soha nem történhet meg” – fogalmazott. Beszédét azzal zárta, hogy a tanulók érdeklődése, nyitottsága és tudásvágya jelenti a jövő biztos alapját, majd emléklappal köszönte meg az intézmény sok éves munkáját.

A rendezvényen Pelle István személyes élményein keresztül idézte fel az elmúlt 25 év eseményeit, a névadás időszakát, az első rendezvények szervezését és a Katona Mihály Napok szellemiségének megszületését. Szavai egyszerre voltak tanúságtételek és köszönetnyilvánítások azok felé, akik már nincsenek közöttünk, de munkájukkal megalapozták az iskola szellemi építményét.

Az ünnepi program részeként megnyílt Balázsy Géza pedagógus, tankönyvillusztrátor és keramikus grafikai kiállítása is, amelyet Vörös Mária, az iskola egykori igazgatója méltatott.

Mint elmondta, Balázsy Géza közel két évtizedig volt szeretett kollégája a komáromi Jókai Mór Alapiskolában, ahol szerénységével, hivatásszeretetével és sokoldalú tehetségével vívta ki kollégái megbecsülését. A Párkányban született alkotó főként gyermekeknek szóló könyvek, tankönyvek és munkafüzetek illusztrátora, akinek művei egyszerre tükrözik a népmesei motívumokat és a modern, humoros szemléletet.

Színei és karakterei életszeretetet, jóságot és derűt sugároznak, így képei a felnőttek és a gyermekek számára egyaránt élményt nyújtanak. Vörös Mária hangsúlyozta: a mostani tárlat különleges alkalom, amikor a művész ritkán látható alkotásai révén „kitárulkozik” – megmutatva, hogyan válik a mese, a szín és a fény egyetlen varázslatos világgá.

A délelőtt Fazekas László emeritus püspök igehirdetésével és koszorúzással zárult a református templom előtt – méltó lezárásaként annak a napnak, amely egyszerre szólt a múltról, a közösségről és a hitből fakadó összetartozásról.

A Katona Mihály Napok ma már nem csupán az iskola ünnepe, hanem a falué is. A negyedszázados hagyomány folytatódik – „minden kőben lélek lakozik”, s ez a lélek ma is ott él a búcsi iskola falai között.

