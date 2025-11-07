Magyarország továbbra is teljes erejével támogatja Donald Trump béke-erőfeszítéseit

Magyarország továbbra is a teljes erejével támogatja az amerikai elnök béke-erőfeszítéseit, hazánk készen áll arra, hogy helyszínt biztosítson az ukrajnai háború rendezéséről szóló tárgyalásoknak – erősítette meg Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Washingtonban, alig két órával Orbán Viktor és Donald Trump találkozója előtt.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető hangsúlyozta, hogy Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök találkozójának igen nagy a tétje, ugyanis bár szó lesz a kétoldalú gazdasági és energetikai együttműködésről is, az egyik legfontosabb napirendi pont a béke kérdése lesz, hiszen már három és fél éve tombol az ukrajnai háború.

„Donald Trump a választási kampányában nagyon komoly hangsúlyt helyezett arra, hogy ha elnök lesz, akkor mindent elkövet annak érdekében, hogy visszatérjen a béke Közép-Európába, s

amióta hivatalba lépett, nagyjából tíz hónapja, azt látjuk, hogy Donald Trump elképesztő erőfeszítéseket tesz a békéért, és azt is látjuk, hogy Európából elképesztő erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy aláaknázzák Donald Trump béketörekvéseit”.

„A mai találkozónak azért van nagy jelentősége, mert az az egyetlen európai miniszterelnök jön el ma az amerikai elnökhöz, aki három és fél éve ugyanazt a békepárti álláspontot képviseli, az a miniszterelnök, aki folyamatosan minden kétséget kizáróan támogatta és támogatja Donald Trump béke-erőfeszítéseit” – tette hozzá.

Szijjártó Péter fontos kérdésnek nevezte, hogy hogyan tud még jobban hozzájárulni az amerikai elnök béke-erőfeszítéseihez.

„Korábban kaptunk egy megtisztelő megkeresést, amely úgy szólt, hogy Budapesten találkozhasson az amerikai és az orosz elnök egy béke-csúcstalálkozó keretében. Magyarország, Budapest erre természetesen készen áll. Ezt a miniszterelnök a mai napon is meg fogja erősíteni az amerikai elnöknek” – szögezte le.

„Magyarország készen áll arra, hogy otthont adjon a béketárgyalásoknak.

Mi azt természetesnek tartjuk, hogy egy ilyen bonyolult, véres, elképesztő sebeket kinyitó háború lezárásához, egy sikeres béke-csúcstalálkozóhoz, előkészületekre van szükség. Ez hetekbe, akár hónapokba is telhet, ez szerintem természetes. Ezért nem feladni kell a béke iránti reményt, hanem fokozni az erőfeszítéseket” – folytatta.

„Mi abban reménykedünk, azért szurkolunk, hogy az amerikai–orosz előkészítő tárgyalások minél előbb révbe érjenek, és ennek következtében aztán a két elnök csúcstalálkozót tudjon tartani, mert azt értjük és meg is értjük, hogy a két elnök úgy akar találkozni egymással, hogy egy megállapodással tudják lezárni a találkozót” – húzta alá.

„Mi értjük és megértjük, hogy csak azért nem akarnak találkozni, hogy legyen egy csúcstalálkozó, hanem úgy akarnak találkozni, hogy az a találkozó a békéhez vezető utat jelenthesse, ezért is mi természetesen állunk rendelkezésre minden olyan kérdésben, ami a békéhez való hozzájárulást illeti” – fűzte hozzá.

A miniszter üdvözölte, hogy a világgazdaság két legmeghatározóbb országa, az Egyesült Államok és Kína hasonló állásponton van a béke ügyében.

„Ha az amerikaiak és a kínaiak is a béke mellett állnak ki, akkor nagyobb esély van arra, hogy előbb-utóbb Közép-Európába a béke vissza tudjon térni.

Ugye a kínaiak tettek már kezdeményezéseket az ENSZ-ben, hiszen a Béke Barátainak csoportját közösen alakítottuk meg. Az amerikai elnök elkötelezettsége megkérdőjelezhetetlen, úgyhogy én azt gondolom, hogy az, hogy az amerikaiak és a kínaiak együtt állnak ki a béke mellett, mindenképpen segít” – vélekedett.

MTI/Felvidék.ma