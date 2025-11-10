Általános veszélyeztetés miatt indult eljárás a vasúti baleset miatt

A pozsonyi kerületi bűnügyi rendőrség nyomozója általános veszélyeztetés miatt indított büntetőeljárást a Bazin közelében vasárnap este történt vasúti baleset ügyében – tájékoztatott a kerületi rendőrség a közösségi hálón.

Azt is közölte, hogy a szerelvényeken hagyott poggyászt és személyes tárgyakat a pozsonyi vasúti rendőrségen lehet átvenni, az Óvárosi (Staré Mesto) Liszt Ferenc téren. A +421 961 056 895-ös telefonszámon lehet érdeklődni.

Vasárnap este a REX 1814-es és az Ex 620-as számú vonat ütközött össze Bazin közelében,

az egyik mozdonyvezető valószínűleg nem vette figyelembe a piros jelzést, 79 embert kellett kórházba szállítani, halálos áldozat nincs.

Három utas állapota súlyos, ők mellkasi és hasi sérüléseket szenvedtek. 60 utas szenvedett könnyű sérüléseket.

Robert Fico (Smer-SD) kormányfő felszólította Jozef Ráž (Smer-SD-jelölt) közlekedési minisztert, hogy azonnal váltsa le a Szlovák Vasúttársaság (ZSSK) vezetését.

TASR/Felvidék.ma