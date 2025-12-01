Home Itt és Most Nem sikerült megnyitni a Ráž visszahívásáról szóló rendkívüli ülést
Nem sikerült megnyitni a Ráž visszahívásáról szóló rendkívüli ülést

Fotó: Szalai Erika/Felvidék.ma, archív

A parlament rendkívüli 44. ülését, amelyen az ellenzék bizalmatlansági indítványt terjesztett elő Jozef Ráž közlekedési miniszter (a Smer-SD jelöltje) ellen, első kísérletre nem sikerült megnyitni. A hétfő reggeli ülésen csak 61 törvényhozó jelent meg, pedig legalább 76 képviselő jelenléte szükséges. A plenáris ülés fél óra múlva újra megpróbálja megnyitni az ülést.

A Ráž leváltására irányuló indítványt a Slovensko – Za ľudí  parlamenti klub ellenzéki képviselői kezdeményezték. Az összes ellenzéki párt több mint 30 aláírást gyűjtött össze, ami a rendkívüli ülés összehívásához szükséges. Az indítványt a múlt héten nyújtották be. Az ellenzék szerint a miniszter leváltásának fő okát a közelmúltbeli vasúti balesetek szolgáltatják.

Ráž felajánlotta lemondását Robert Fico (Smer-SD) miniszterelnöknek, aki azonban nem fogadta el azt. Az ellenzéki képviselőknek azonban ez a gesztus nem elég, azt állítják, hogy a miniszternek le kellett volna mondania tisztségéről, és lemondását közvetlenül Peter Pellegrini államfőnek kellett volna benyújtania.

