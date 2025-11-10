Home Régió Összeütközött két vonat Bazin közelében
Összeütközött két személyszállító vonat a Pozsony megyében lévő Bazin közelében vasárnap este, többen megsérültek – jelentette a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség hatósági közlésekre hivatkozva.

A Nyitrából Pozsony irányába közlekedő REX 1814-es jelzésű regionális gyors és az Ex 620-as jelzésű gyorsvonat ütközött, amikor az előbbi a bazini állomásról kifelé gördülve frontálisan hajtott a másik szerelvénynek – közölte a szlovák vasúttársaság (ZSSK).

A balesetnek több sérültje van – közölte elsőként a vasúti társaság.

Šutaj Eštok belügyminiszter a szerencsétlenség helyszínén vasárnap éjjel tartott sajtótájékoztatóján arról számolt be,

hogy a szerencsétlenségnek nincs halálos áldozata, 11 sérültet Pozsonyba szállítottak kórházi kezelés céljából, néhány tucat utas pedig könnyű sérüléseket szenvedett.

Az ütközés okát még vizsgálják, a szlovák vasúti társaság vezérigazgatója, Ivan Bednárik azonban vasárnap este úgy vélekedett, valószínűleg az okozhatta az ütközést, hogy

az egyik vonat a tiltó jelzés ellenére hajtott az érintett sínpárra.

Az érintett vasúti vonalon jelentős késésekre lehet számítani.

Robert Fico szlovák kormányfő a történtek kapcsán hétfőre rendkívüli kormányülést hívott össze.

MTI/Felvidék.ma

