Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya. MTI/Illyés Tibor

A sikertelen világbajnoki selejtezősorozat ellenére Marco Rossi marad a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya.

A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) elnöksége keddi ülésén erősítette meg a posztján az olasz szakembert, akinek 2030-ig szól a szerződése. Az MLSZ honlapjának beszámolója szerint

a testület ugyanakkor „megújulást vár” Rossitól.

A magyar állampolgársággal is rendelkező 61 éves trénert 2018. június 19-én nevezték ki a nemzeti együttes élére, amely irányításával 82 mérkőzésen 37-szer győzött, 19-szer döntetlent játszott, 26-szor pedig kikapott, kétszer kvalifikálta magát az Európa-bajnokságra, de a vb-re nem sikerült kijutnia.

