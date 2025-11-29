Petíciót indítottak az Ipolyság – Zólyom közti vasúti összeköttetés megmaradásáért

Amint arról már beszámoltunk, a Szlovák Államvasutak 2025 december 14-től érvényes menetrendje már nem számolt a Zólyom és Ipolyság közt közlekedő vasúti járatokkal. Úgy tűnik, hogy alig hét évvel az újraindítás után december közepén megszűnik a közvetlen összeköttetés Közép-Szlovákia és az Ipoly mente között.

A térség polgármesterei és Besztercebánya megye még próbált egyezkedni a Szlovák Állami Vasúttal, ám november közepén már véglegesítették a járatok megszüntetését. Az erről szóló tájékoztató az érintett szakasz minden vasúti állomásán és megállóhelyén olvasható.

A térség lakossága sem nyugodott bele a járatok megszüntetésébe. Online aláírásgyűjtést kezdeményeztek a héten az érintett vasúti szakasz járatainak megtartása érdekében.

Mint a petíció kezdeményezői az online felületen megfogalmazták: „mi, a régió alulírott polgárai, az aláírásgyűjtéssel alapvető egyet nem értésünket fejezzük ki az Ipolyság – Zólyom vasútvonal megszüntetésének megfontolásaival kapcsolatban, és kérjük a Szlovák Köztársaság Közlekedési Minisztériumát, a Zólyomot és a Besztercebányai Önkormányzati Kerületet, hogy biztosítsák annak teljes körű folytatását.”

A vasúti összeköttetés megtartása érdekében összegezték annak régióra irányuló fontosságát. Ez a vasútvonal régiónk egyetlen közvetlen és megbízható közlekedési kapcsolatát jelenti Zólyommal, egy jelentős oktatási, munkaügyi és kórházi központtal

– emelik ki.

A vonatot naponta számos diák, munkavállaló, nyugdíjas és néha külföldi utas használja, akik aztán Zólyomból más járatokon folytatják útjukat. A járatok kihasználtsága viszonylag magas és stabil, nyáron gyakran teltházzal közlekedik, ami egyértelműen megerősíti annak szükségességét – húzzák alá a petíció kezdeményezői.

Az alternatív buszmegoldások megbízhatatlanok, és bizonyos csatlakozásokat nem tesznek lehetővé, ami jelentősen megnehezíti az iskolába, munkába vagy orvosi ellátásba való eljutást. Mint írják, a vonat törlése a régió közlekedési elszigeteltségéhez vezetne, gyengítené a szolgáltatások elérhetőségét, és negatívan befolyásolná több ezer lakos mindennapi életét.

A petícióval egyrészt követelik az Ipolyság és Zólyom közötti vasúti összeköttetés azonnali megőrzését, a kapacitásának és eredeti menetrendjének megőrzésével, és annak biztosítását, hogy ez a kapcsolat továbbra is a régió stabil, hosszú távú és elérhető közlekedési szolgáltatásának része maradjon.

„Elvárjuk az illetékes hatóságoktól, hogy tiszteletben tartsák a lakosok valós igényeit, és ne hozzanak olyan döntéseket, amelyek rontják a régió életminőségét” – zárul a petíció szlovák nyelvű szövege.

Az említett szakaszon 2003-ig zökkenőmentes volt a személyszállítás. 2004-től tizenöt évre leállt a közvetlen összeköttetés. 2019. január 2-án indult újra a személyforgalom napi 4 járattal. A hétvégén nem volt vonatközlekedés az említett szakaszon. Ennek ellenére jelentős kihasználtsággal működött, mivel az Ipoly mente, a Lévai járás falvainak Ipolysággal egyetemben csupán e vasúti járatokkal volt közvetlen összeköttetése Zólyommal, általa Közép-Szlovákiával. Zólyom fontos vasúti csomópontnak tekinthető, ahonnan Szlovákia-szerte járnak vonatok. Így jelentős visszalépés a régiónak a személyszállítás megszüntetése.

Alig pár nap alatt a petíciót több mint hétszázötvenen írták alá. Az online petíció ITT érhető el.

Pásztor Péter/Felvidék.ma